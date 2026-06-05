در صورت ماندن پرز؛ ستاره اینتر رسما رئالی می شود

به گزارش ایلنا، باشگاه بند فسخ ۲۰ میلیون یورویی او را پرداخت خواهد کرد. او در فصل آینده برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی با ترنت رقابت خواهد کرد.

مورینیو، کوناته؛ و یک روز بعد، سومین نام: دومفریس. رازی که همه از آن باخبر بودند، اکنون به واقعیت تبدیل شده است. اگر فلورنتینو پرز برنده انتخابات شود، او در رئال مادرید بازی خواهد کرد. این سومین خرید اوست؛ هرچند اگر بازگشت نیکو پاز را هم که ۹ میلیون یورو هزینه خواهد داشت به این معادله اضافه کنیم، می‌توان آن را خرید چهارم دانست، اقدامی که در برنامه کارزار انتخاباتی ریکلمه نیز دیده می‌شود و شاید این تنها نامی باشد که هر دو کاندیدا روی آن توافق دارند. به این ترتیب، شکل‌گیری رئال مادریدِ فلورنتینو پرز برای فصل آینده آغاز شده و کار انتقال دومفریس تمام است.

او این موضوع را در برنامه هوریزونته با اجرای ایکر خیمنز اعلام کرد؛ برنامه‌ای که سه روز مانده به موعد انتخابات و یک روز پس از زلزله خبری ریکلمه مبنی بر خرید هالند، در آن حضور یافت. او روی صندلی برنامه گفت: «یک نام دیگر به شما بدهم؟» و سپس اعلام کرد: «امروز می‌خواهم درباره دومفریس صحبت کنم؛ سه خرید اول ما مورینیو، کوناته و دومفریس هستند که او را به خدمت گرفته‌ایم.»

دومفریس چگونه بازی می‌کند؟

این مدافع راست هلندی، ۳۰ سال سن و ۱.۸۸ متر قد دارد. همه تحلیل‌گران متفق‌القول هستند که او یک غول فیزیکی است؛ فوتبالیستی با توانایی خیره‌کننده در پیروزی در نبردها به لطف برتری بدنی‌اش. او در ۱۹ سالگی با ورود به تیم اصلی اسپارتا روتردام به سطح اول فوتبال قدم گذاشت. از آنجا به هیرنفین و سپس به پی‌اس‌وی رفت تا در نهایت سر از اینتر درآورد، جایی که از سال ۲۰۲۱ در آن بازی می‌کند و انتقالش حدود ۱۵ میلیون یورو هزینه داشت. او فاتح دو لیگ، سه جام حذفی و سه سوجام شده است، ۲۰۷ بازی انجام داده، ۲۷ گل به ثمر رسانده و ۲۸ پاس گل داده است. او در کریسمس برای رفع مشکل بی‌ثباتی مچ پای چپش زیر تیغ جراحی رفت و ۱۰۳ روز دور از میادین بود، اما اکنون کاملاً بهبود یافته است.

تنها با ۲۰ میلیون یورو

اینتر تمایل مستقیمی برای فروش او نداشت، اما درها را هم کاملاً نبسته بود. به عبارت دیگر، در این تابستان فرصت‌هایی برای خرید او وجود داشت و مستقیم‌ترین راه همان است که اجرایی خواهد شد: پرداخت بند فسخ ۲۰ میلیون یورویی او که این مبلغ ویژه تیم‌های غیرایتالیایی بود. لیورپول هم او را می‌خواست، اما دومفریس رئال مادرید را ترجیح داد و اراده خود بازیکن، عاملی کلیدی برای انتخاب برنابئو بود. او در حال حاضر برای حضور در جام جهانی در اردوی تیم ملی هلند به سر می‌برد و پس از آن استراحت خواهد کرد تا در نهایت پیراهن سفید را به تن کند. اگر فلورنتینو پرز در انتخابات برنده شود، این نقشه راه خواهد بود.

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