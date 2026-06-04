به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در آخرین مسابقه خانگی خود پیش از سفر به آمریکای شمالی برای شرکت در جام جهانی، در ورزشگاه ریازور شهر لاکرونیا به مصاف تیم ملی عراق رفت و در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.

شاگردان لوئیس دلافوئنته در شرایطی پای به این مسابقه گذاشتند که تنها ۱۱ روز تا اولین بازی رسمی خود در جام جهانی مقابل کیپ ورد فرصت دارند و دوشنبه آینده در کشور مکزیک آخرین بازی تدارکاتی خود را مقابل تیم ملی پرو برگزار خواهند کرد. در سمت مقابل، تیم ملی عراق که در گروه نهم جام جهانی با تیم‌های فرانسه، نروژ و سنگال هم‌گروه است، با این تساوی روحیه‌بخش آمادگی خود را به رخ حریفان کشید.

‫ماتادورها بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه شانزدهم توسط کاپیتان خود به گل اول دست یافتند. روی پاس رو به جلوی دنی اولمو و هوشمندی بورخا ایگلسیاس که با یک حرکت فریبنده توپ را رها کرد، توپ به فران تورس رسید تا او با یک شوت دقیق دروازه احمد باسل را باز کند. این بیست و چهارمین گل ملی تورس بود که او را بالاتر از سرخیو راموس و آلفردو دی‌استفانو در رده نهم گلزنان تاریخ اسپانیا قرار داد.

با این حال، برتری لاروخا دوام چندانی نداشت. در دقیقه بیست و هفتم، میرخاس دوسکی دفاع چپ عراق روی پاس بلند آکام هاشم صاحب توپ شد و از زاویه‌ای بسته با ضربه‌ای تماشایی توپ را از بالای سر خوان گارسیا عبور داد تا کار به تساوی کشیده شود.

‫در ادامه نیمه اول اسپانیا برای زدن گل دوم فشار آورد و در دقیقه چهلم شوت تماشایی فران تورس توسط احمد باسل مهار شد و به تیر دروازه برخورد کرد.

در نیمه دوم هر دو مربی دست به تغییرات گسترده‌ای در ترکیب زدند. دلافوئنته در ابتدای این نیمه اریک گارسیا، سرجیو گومز، گونزالو گارسیا و یرمی پینو را به زمین فرستاد و گونزالو گارسیا امروز مقابل عراق اولین بازی ملی خود را تجربه کرد. در دقیقه پنجاه و نهم سه تعویض همزمان دیگر انجام شد و مارک پوبیل، بنات توریانتس و خاویر گوئرا وارد زمین شدند. همچنین در دقیقه هفتاد و سوم، لئو رومان جایگزین خوان گارسیا درون دروازه شد تا او هم نخستین بازی ملی خود را انجام دهد.

‫در عراق هم جلال حسن در آغاز نیمه دوم درون دروازه ایستاد و بازیکنانی چون ایمن حسین و زیدان اقبال در ادامه به میدان آمدند. امیر العماری در این مسابقه پنجاهمین بازی ملی خود را انجام داد و سپس تعویض شد. با وجود اینکه اسپانیا در طول مسابقه ۱۲ شوت به سمت دروازه حریف شلیک کرد و عراق تنها ۲ شوت داشت، خط دفاعی عراق با رهبری بازیکنانی مثل ربین سولاقا که در دقیقه هشتاد کارت زرد دریافت کرد، تا پایان بازی مقابل لاروخا ایستادگی کرد. در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم تلاش عراقی‌ها برای حفظ توپ و طراحی حملات توسط یوسف امین مانع از رسیدن اسپانیا به گل برتری شد تا بازی با همان نتیجه یک بر یک مساوی به پایان برسد.

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