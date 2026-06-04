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ماموریت موفق در رنکینگ جهانی؛

احمدی با اقتدار طلای مغولستان را از آن خود کرد

احمدی با اقتدار طلای مغولستان را از آن خود کرد
کد خبر : 1794404
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در روزی که کشتی فرنگی ایران بار دیگر قدرت خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت، پیام احمدی با عملکردی کم‌نقص و مقتدرانه توانست مدال طلای رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان را از آن خود کند؛ قهرمانی‌ای که تنها به دلیل کسب مدال طلا اهمیت ندارد، بلکه نحوه رسیدن به آن توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است.

به گزارش ایلنا،  احمدی در سه مسابقه ابتدایی خود هیچ فرصتی به حریفان نداد و با نتایج مشابه ۸ بر صفر از سد نمایندگان هند و مغولستان عبور کرد. ثبت سه پیروزی متوالی با نتیجه یکسان نشان می‌دهد این فرنگی‌کار ایرانی نه‌تنها از نظر فنی برتر از رقبا بوده، بلکه از لحاظ آمادگی بدنی و اجرای تاکتیک‌های مسابقه نیز در سطحی بالاتر قرار داشته است.

آنچه ارزش عملکرد احمدی را دوچندان می‌کند، عدم واگذاری حتی یک امتیاز در مسیر رسیدن به دیدار پایانی است. در کشتی مدرن که فاصله فنی میان مدعیان روزبه‌روز کمتر می‌شود، ثبت چنین آماری در یک تورنمنت بین‌المللی اتفاقی معمولی نیست. این آمار نشان می‌دهد کشتی‌گیر ایرانی کنترل کامل مسابقات را در اختیار داشته و اجازه نداده حریفان حتی برای لحظاتی جریان مبارزه را تغییر دهند.

در فینال نیز احمدی مقابل موحامت امین چاکر از ترکیه قرار گرفت؛ حریفی از کشوری که همواره یکی از قدرت‌های سنتی کشتی فرنگی جهان محسوب می‌شود. عبور از این مانع و ایستادن بر سکوی نخست، ارزش فنی مدال طلای او را افزایش داد و نشان داد قهرمانی به دست آمده حاصل قرعه آسان یا شرایط خاص مسابقات نبوده است.

نگاهی به آمار مسابقات نشان می‌دهد احمدی حداقل ۳۲ امتیاز فنی در طول رقابت‌ها کسب کرده و تا پیش از فینال هیچ امتیازی از دست نداده است؛ آماری که از یک نمایش تهاجمی، هدفمند و حساب‌شده حکایت دارد. چنین عملکردی می‌تواند پیام روشنی برای رقبای آسیایی و جهانی این وزن داشته باشد؛ اینکه ایران در وزن ۵۵ کیلوگرم صاحب کشتی‌گیری است که توانایی تبدیل شدن به یکی از مدعیان جدی رویدادهای بزرگ آینده را دارد.

قهرمانی در تورنمنت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی تنها یک مدال به شمار نمی‌رود؛ این مسابقات محلی برای سنجش آمادگی مدعیان و ارسال پیام به رقباست. پیام احمدی نیز در مغولستان دقیقاً همین کار را انجام داد؛ او نه‌تنها طلا گرفت، بلکه با اقتدار و بدون کوچک‌ترین لغزش، نام خود را به‌عنوان یکی از چهره‌های قابل توجه وزن ۵۵ کیلوگرم مطرح کرد.

 

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