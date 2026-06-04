پرواز ایران به سمت مکزیک و آمریکا با شکست مالی

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 20 امشب (پنجشنبه) در دومین دیدار تدارکاتی خود در شهر آنتالیای ترکیه مقابل مالی قرار گرفت و با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد.

سعید عزت‌اللهی (12) و رامین رضاییان (55) برای ایران موفق به گلزنی شدند.

این مسابقه پشت درهای بسته برگزار شد.

امیر قلعه‌نویی تیمش را با ترکیب ابتدایی علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، آریا یوسفی، مهدی قایدی، مهدی طارمی و شهریار مغانلو به زمین فرستاد.

در نیمه دوم نفراتی چون رامین رضاییان، امیرحسین حسین‌زاده، محمد قربانی، امیرمحمد رزاق‌نیا، احسان حاج صفی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، علی علیپور، هلدی حبیبی‌نژاد و امیرحسین محمودی به میدان رفتند.

نکته جالب توجه، بازی کردن محمودی و حبیبی‌نژاد بود که در لیست تیم ملی برای جام جهانی قرار ندارند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته، روز شنبه 16 خرداد ساعت 15:20 به وقت ترکیه عازم تیخوانای مکزیک می‌شوند.

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