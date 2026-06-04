به گزارش ایلنا، در حالیکه تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، شرایط ویژه حاکم بر کشور و تحولات منطقه‌ای، فضای متفاوتی را پیرامون آماده‌سازی ملی‌پوشان ایجاد کرده است.

سعید عزت‌اللهی، هافبک ۲۹ ساله تیم ملی که سابقه حضور در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را نیز در کارنامه دارد، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره شرایط فعلی اردو اظهار کرد:«صادقانه بگویم، شرایط آسان نیست. این سومین جام جهانی من خواهد بود و شاید برای من و برخی بازیکنان باتجربه‌تر، مدیریت چنین شرایطی کمی راحت‌تر باشد، اما در نهایت برای همه دشوار است. ما همزمان اخبار کشور را دنبال می‌کنیم و مسائل سیاسی طبیعتاً روی ذهن بازیکنان و مردم تأثیر می‌گذارد.»

تیم ملی ایران بیش از دو هفته است که اردوی آماده‌سازی خود را در ترکیه برپا کرده و بخش عمده تمرینات را در شهر آنتالیا پشت سر گذاشته است. برخی اعضای کاروان نیز برای انجام امور مربوط به روادید به سفارت آمریکا در آنکارا مراجعه کرده‌اند.

استقرار ایران در مکزیک طی جام جهانی

ملی‌پوشان ایران قرار است پس از دریافت روادید، طی روزهای آینده راهی مکزیک شوند. بر اساس اعلام مسئولان تیم، روند اخذ مجوزهای ورود برای تمامی اعضای کاروان نهایی شده است.

مشکلات مربوط به صدور ویزا باعث شد محل اصلی اردوی تیم ملی در جریان جام جهانی از شهر توسان در ایالت آریزونا آمریکا به شهر تیخوانا در مرز مکزیک و ایالت کالیفرنیا منتقل شود.

ایران دو دیدار نخست خود در جام جهانی را در نزدیکی لس‌آنجلس برگزار خواهد کرد؛ شهری که جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در آن زندگی می‌کنند.

عزت‌اللهی در این باره گفت: «بدون تردید انتظار داریم هواداران زیادی در ورزشگاه‌ها از ما حمایت کنند. همین موضوع فشار و مسئولیت ما را بیشتر می‌کند، چون سطح انتظارات بالا خواهد بود. امیدوارم بتوانیم باعث افتخار مردم شویم و نشان دهیم ایرانی‌ها برای عبور از سخت‌ترین شرایط آماده هستند.»

قربانی: برای شادی مردم ایران بازی می‌کنیم

محمد قربانی، هافبک ۲۴ ساله تیم ملی که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه خواهد کرد، نیز درباره شرایط فعلی اظهار داشت: «درست است که اکنون با شرایط خاصی روبه‌رو هستیم، اما ما فوتبالیست هستیم و وظیفه داریم تمرین کنیم، بازی کنیم و خودمان را برای رقابت‌های پیش رو آماده نگه داریم.»

این بازیکن ادامه داد: «در عین حال می‌دانیم مردم کشورمان در طول این مدت با دشواری‌های زیادی مواجه بوده‌اند. ما برای آن‌ها به جام جهانی می‌رویم و تلاش می‌کنیم بهترین نتایج ممکن را به دست بیاوریم تا موجب شادی مردم ایران شویم.»

تمرکز روی جام جهانی و نمایندگی از ایران

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G با تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه شده است. شاگردان امیر قلعه‌نویی روز ۱۵ ژوئن نخستین دیدار خود را برابر نیوزیلند برگزار خواهند کرد، سپس در ۲۱ ژوئن به مصاف بلژیک می‌روند و مرحله گروهی را ۲۶ ژوئن مقابل مصر به پایان خواهند رساند.

عزت‌اللهی که در طول دوران حرفه‌ای خود در لیگ‌های اسپانیا، روسیه، انگلیس، بلژیک، دانمارک، قطر و امارات بازی کرده است، درباره مأموریت تیم ملی در این رقابت‌ها گفت: «افتخار می‌کنم که عضوی از تیم ملی کشورم هستم. باید ذهنمان را از مسائل حاشیه‌ای دور کنیم و با آمادگی کامل وارد مسابقات شویم، زیرا وظیفه ما جنگیدن برای مردم، نمایندگی از کشورمان و نشان دادن توانایی‌های فوتبال ایران است.»

قربانی نیز در پایان با اشاره به اتحاد موجود در اردوی تیم ملی گفت: «بهترین پیامی که می‌توانم در این مقطع بدهم این است که تیم ملی ایران معنای واقعی یک تیم بودن را نشان می‌دهد. ما زیر یک پرچم متحد هستیم و می‌خواهیم علاوه بر شادی مردم کشورمان، قدرت بازیکنان و ملت ایران را به جهان نشان دهیم.»

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