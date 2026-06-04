واکنش تاجرنیا به مذاکره استقلال با سرمربی جدید

به گزارش ایلنا، در شرایطی که طی روزهای گذشته شایعات متعددی درباره تغییرات احتمالی روی نیمکت استقلال مطرح شده بود، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه، به این اخبار واکنش نشان داد و هرگونه مذاکره با مربیان جدید را تکذیب کرد. تاجرنیا در پیامی اعلام کرد تا این لحظه به جز جلسات معمول با سرمربی فعلی، هیچ گفت‌وگویی با فرد دیگری درباره هدایت استقلال انجام نشده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر نام‌های مختلفی برای حضور روی نیمکت آبی‌پوشان مطرح شده و برخی رسانه‌ها از مذاکرات با گزینه‌های داخلی و خارجی خبر داده بودند. با این حال، موضع رسمی باشگاه ادامه همکاری با کادر فنی فعلی است و مدیران استقلال فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سرمربی ندارند.

انتهای پیام/