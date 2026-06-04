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گل‌گهر با حکم انضباطی یک قدم تا آسیا

سهمیه آسیایی از پرسپولیس دور شد

سهمیه آسیایی از پرسپولیس دور شد
کد خبر : 1794386
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کمیته انضباطی نتیجه دیدار چادرملو و گل‌گهر را به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز تغییر داد تا سه امتیاز این مسابقه به حساب گل‌گهر واریز شود.

به گزارش ایلنا،   در حالی که چادرملو اردکان پیش از تعطیلی مسابقات لیگ برتر با نتیجه پرگل ۵ بر یک گل‌گهر سیرجان را شکست داده بود، شکایت باشگاه گل‌گهر درباره استفاده از مائورو کابایرو، مهاجم پاراگوئه‌ای چادرملو، معادلات این مسابقه را تغییر داد. بر اساس شنیده‌ها، کمیته انضباطی حضور این بازیکن را غیرمجاز تشخیص داده و رأی به تغییر نتیجه مسابقه به سود ۳ بر صفر گل‌گهر داده است.

گفته می‌شود باشگاه چادرملو به دلیل تخلف در فرآیند ثبت قرارداد این بازیکن، علاوه بر شکست انضباطی با ۲۰۰ میلیون تومان جریمه مالی نیز مواجه شده است. همچنین کابایرو دو جلسه محروم شده و برای ادامه حضور در لیگ برتر باید مجوزهای لازم را دریافت کند.

طبق گزارش‌ها، رأی نهایی صادر شده و پس از تأیید و امضای دبیرکل فدراسیون فوتبال به صورت رسمی اعلام خواهد شد؛ حکمی که می‌تواند جایگاه گل‌گهر در رتبه چهارم جدول را تثبیت کرده و شانس این تیم برای کسب سهمیه آسیایی را افزایش دهد.

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