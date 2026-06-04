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آلمان به دنبال میزبانی جام جهانی ۲۰۴۲

آلمان به دنبال میزبانی جام جهانی ۲۰۴۲
کد خبر : 1794378
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فدراسیون فوتبال آلمان برنامه‌ریزی برای میزبانی یکی از دوره‌های آینده جام جهانی را آغاز کرده و رقابت‌های سال‌های ۲۰۳۸ و ۲۰۴۲ را به عنوان گزینه‌های احتمالی زیر نظر دارد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، فدراسیون فوتبال این کشور در حال بررسی شرایط لازم برای ارائه درخواست میزبانی جام جهانی است. با این حال، هنوز مشخص نیست آلمان برای کدام دوره امکان نامزدی خواهد داشت و تاکنون نیز درخواست رسمی به فیفا ارائه نشده است.

طبق مقررات فیفا، هر قاره تنها در بازه‌های زمانی مشخص می‌تواند میزبان جام جهانی باشد. از آنجا که بخش عمده مسابقات جام جهانی ۲۰۳۰ در کشورهای اسپانیا و پرتغال برگزار می‌شود، مسئولان فوتبال آلمان معتقدند احتمال بازگشت این رقابت‌ها به اروپا پیش از سال ۲۰۴۲ چندان زیاد نیست.

در صورت موفقیت آلمان در کسب میزبانی، این کشور پس از جام جهانی ۲۰۰۶ بار دیگر میزبان بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان خواهد شد؛ تورنمنتی که به دلیل فضای خاص و استقبال گسترده هواداران، با عنوان «افسانه تابستانی» در تاریخ فوتبال آلمان شناخته می‌شود.

یکی از نقاط قوت آلمان برای ورود به رقابت میزبانی، زیرساخت‌های مناسب ورزشی این کشور است. بر اساس الزامات فیفا، کشور میزبان باید دست‌کم ۱۴ ورزشگاه با ظرفیت بیش از ۴۰ هزار نفر در اختیار داشته باشد؛ موضوعی که آلمان با توجه به ورزشگاه‌های مدرن خود در شهرهایی مانند برلین، مونیخ، دورتموند، هامبورگ، فرانکفورت، کلن و لایپزیش با چالش چندانی در آن مواجه نخواهد بود.

همچنین بسیاری از باشگاه‌های آلمانی امیدوارند در صورت کسب میزبانی جام جهانی، منابع مالی جدیدی برای توسعه، بازسازی و نوسازی ورزشگاه‌های خود جذب کنند.

 

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