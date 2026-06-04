سه خارجی دیگر استقلال هم ایمیل زدند!

به گزارش ایلنا، طی روزهای گذشته انتشار اخبار مربوط به ارسال نوتیس به باشگاه استقلال توسط یاسر آسانی ستاره آلبانیایی بازتاب گسترده‌ای داشته است. آسانی که چند ماهی است حقوق خود را از استقلال دریافت نکرده، خواهان این مسئله شده و با مدیران باشگاه بارها صحبت کرده است.

حالا خبر می‌رسد که علاوه بر آسانی سه بازیکن دیگر هم در این باره اقدام کردند. منیر الحدادی، موسی جنپو و آنتونیو آدان نیز در نامه های جداگانه که به ایمیل استقلال ارسال شده خواهان دریافت مطالبات خود شده‌اند.

مسئولان استقلال به دلیل مشکلات مربوط به تحریم نتوانسته‌اند پول خارجی های خود را بپردازند و حالا آنها به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند هرچه سریع‌تر در این باره اقدام کنند. البته اولویت آنها یاسر آسانی است چراکه در پایان مهلت نوتیس خود می‌تواند قراردادش را یک طرفه فسخ کند.

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