خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه خارجی دیگر استقلال هم ایمیل زدند!

سه خارجی دیگر استقلال هم ایمیل زدند!
کد خبر : 1794373
لینک کوتاه کپی شد.

علاوه بر یاسر آسانی، سه بازیکن خارجی دیگر استقلال هم با ارسال ایمیل رسمی خواهان دریافت مطالبات خود شده‌اند.

به گزارش ایلنا، طی روزهای گذشته انتشار اخبار مربوط به ارسال نوتیس به باشگاه استقلال توسط یاسر آسانی ستاره آلبانیایی بازتاب گسترده‌ای داشته است. آسانی که چند ماهی است حقوق خود را از استقلال دریافت نکرده، خواهان این مسئله شده و با مدیران باشگاه بارها صحبت کرده است.

حالا خبر می‌رسد که علاوه بر آسانی سه بازیکن دیگر هم در این باره اقدام کردند. منیر الحدادی، موسی جنپو و آنتونیو آدان نیز در نامه های جداگانه که به ایمیل استقلال ارسال شده خواهان دریافت مطالبات خود شده‌اند.

مسئولان استقلال به دلیل مشکلات مربوط به تحریم نتوانسته‌اند پول خارجی های خود را بپردازند و حالا آنها به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند هرچه سریع‌تر در این باره اقدام کنند. البته اولویت آنها یاسر آسانی است چراکه در پایان مهلت نوتیس خود می‌تواند قراردادش را یک طرفه فسخ کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی