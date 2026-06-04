پاس همدان در آستانه بحران بزرگ؛ خطر سقوط به دسته چهارم
باشگاه پاس همدان در شرایطی با مشکلات شدید مالی دستوپنجه نرم میکند که عدم حضور در دیدار آینده میتواند تبعات سنگینی برای این تیم باسابقه به همراه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، پاس همدان، یکی از پرافتخارترین باشگاههای فوتبال ایران و قهرمان سابق آسیا، این روزها روزهای سختی را در لیگ دسته دوم سپری میکند. این تیم که برای حفظ سهمیه خود در لیگ تلاش میکند، با بحران مالی گستردهای مواجه شده و شرایط دشواری را در هفتههای پایانی فصل تجربه میکند.
بر اساس گزارشها، بازیکنان پاس تا اینجای فصل تنها ۱۲ درصد از مطالبات خود را دریافت کردهاند و باشگاه برای تأمین هزینههای جاری نیز با مشکلات جدی روبهرو است. این در حالی است که نماینده همدان از ابتدای فصل نیز با بودجهای محدود وارد مسابقات شد و از نظر مالی وضعیت مطلوبی نداشت.
مشکلات مالی اکنون به مرحلهای رسیده که سفر تیم به بندرعباس برای دیدار بعدی را تحت تأثیر قرار داده است. گفته میشود مسئولان باشگاه برای تأمین هزینههای این سفر با چالشهای جدی مواجه هستند.
اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر میشود که پاس پیش از این یک بار در مسابقات حاضر نشده است. طبق مقررات سازمان لیگ، در صورت تکرار این اتفاق، علاوه بر شکست انضباطی، خطر سقوط به دسته چهارم فوتبال ایران نیز این تیم را تهدید خواهد کرد.
پاس همدان در پایان هفته بیستویکم لیگ دسته دوم با ۲۰ امتیاز در رتبه سیزدهم گروه دوم قرار دارد و در ادامه فصل برای فرار از منطقه خطر و حفظ جایگاه خود در رقابتها تلاش میکند.