جدایی توافقی آنتونیو کونته از ناپولی

به گزارش ایلنا، پیش از این به طور گسترده گزارش شده بود که انتظار می‌رود کونته پس از دو فصل هدایت ناپولی، این تیم را ترک کند. خود این سرمربی نیز روز چهارشنبه در رسانه‌های اجتماعی با هواداران خداحافظی کرد و از نقشی که آن‌ها در طول این «دو سال همراه با موفقیت و پیروزی» ایفا کردند، تشکر کرد.

باشگاه ناپولی اکنون به طور رسمی تایید کرده است که کونته دیگر سرمربی تیم نیست و با توافق دوجانبه از سمت خود کنار رفته است. این سرمربی که سابقه پنج بار قهرمانی در اسکودتو را دارد، برای یک فصل دیگر یعنی تا پایان مسابقات ۲۰۲۶-۲۷ قرارداد داشت، اما همان‌طور که معمولاً در مورد کونته صدق می‌کند، او تصمیم گرفت پس از دو سال به کار خود پایان دهد.

در بیانیه روز پنجشنبه آمده است: «باشگاه اس‌اس‌سی ناپولی اعلام می‌کند که رابطه حرفه‌ای خود را با آنتونیو کونته و کادر فنی او با توافق دوجانبه و پیش از موعد پایان طبیعی قرارداد، قطع کرده است.

کونته که به مدت دو فصل هدایت آتزوری را بر عهده داشت، ناپولی را در ۲۳ می ۲۰۲5 به چهارمین اسکودتو و در ۲۲ دسامبر به قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا رساند.

از سرمربی و کادر فنی او به خاطر کارنامه عالی که انجام داده‌اند سپاسگزاریم و همچنین بهترین آرزوهای خود را برای آینده و چالش‌های حرفه‌ای بعدی که تصمیم به پذیرش آن‌ها می‌گیرند، ابراز می‌داریم. ممنون، مستر.»

جاودانگی مربی ایتالیایی با یک رکورد تاریخی و بی‌نظیر

کونته در اولین فصل حضورش روی نیمکت ناپولی قهرمان سری آ شد، این بدان معناست که او تنها مربی تاریخ است که توانسته عنوان قهرمانی لیگ برتر ایتالیا را با سه باشگاه مختلف کسب کند؛ چرا که او پیش از این با یوونتوس و اینتر نیز اسکودتو را فتح کرده بود.

علیرغم روند ضعیف در لیگ قهرمانان اروپا و دفاع ناامیدکننده از عنوان قهرمانی خود در سری آ در فصل ۲۰۲۵-۲۶، کونته در دوران حضورش روی نیمکت ناپولی، اینتر و یوونتوس، هرگز رتبه‌ای پایین‌تر از جایگاه دوم را تجربه نکرده است.

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