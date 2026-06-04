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نقشه پنهان رئال مادرید برای شکار ستاره خط دفاعی منچسترسیتی
مدیران رئال مادرید در تدارک اقدامی بزرگ و غافلگیرکننده برای جذب یکی از مهرههای کلیدی و تدافعی منچسترسیتی در پنجره نقلوانتقالات تابستانی امسال هستند.
به گزارش ایلنا، این تحرکات پس از آن آغاز شد که ژوزه مورینیو، سرمربی آینده رئال مادرید، تمایل خود برای در اختیار داشتن یوشکو گواردیول در فصل آینده را به طور رسمی ابراز کرد.
مدیران رئال مادرید مطمئناً خط دفاعی باشگاه را به عنوان منطقه اولویتدار برای تقویت با نگاهی به تابستان پیشرو شناسایی کردهاند. تنها در ۴۸ ساعت گذشته، سران برنابئو قراردادهای ابراهیما کوناته و دنزل دومفریس را نهایی و قطعی کردهاند.
با این حال، ژوزه مورینیو همچنان از کیفیت و عمق گزینههایی که قرار است در پایتخت اسپانیا تحت هدایت او باشند، راضی به نظر نمیرسد.
این سرمربی پرتغالی اکنون به دنبال تزریق خون تازه در سمت چپ خط دفاعی تیمش است.
بر اساس گزارش آلبرتو پریرو، خبرنگار حوزه نقلوانتقالات: «مورینیو خواستار جذب گواردیول شده است. فلورنتینو پرز فکر میکند او در میان نام تمام مدافعانی که به او نشان دادهاند، بهترین است، حتی بالاتر از آن دو مدافعی که خود پرز پیش از این کار انتقالشان را تمام کرده بود! آنها تحت هر شرایطی و به هر قیمتی که شده، برای خرید او تلاش خواهند کرد!»