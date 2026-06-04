به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال هلند برای مدت زمان طولانی جریان بازی تدارکاتی خود مقابل الجزایر در ورزشگاه دکویپ را در دست داشت، اما در تبدیل این برتری به گل ناکام ماند. لاله‌های نارنجی موقعیت‌های متعددی را خلق کردند، با این حال نتوانستند قفل دروازه حریف را باز کنند و در نهایت با دریافت یک گل در دقایق پایانی، تن به شکست دادند.

این باخت ۱-۰ کومان را در آستانه سفر تیم به نیویورک – جایی که آن‌ها آخرین دیدار تدارکاتی خود را پیش از جام جهانی برابر ازبکستان برگزار خواهند کرد – به شدت ناامید و کلافه کرد.

بخش عمده‌ای از توجهات روی مالن متمرکز بود که شب سختی را در پشته خط حمله و در مواجهه با دروازه حریف سپری کرد. این مهاجم یک بار توپ را به تیرک دروازه کوبید و دو موقعیت جدی دیگر را نیز هدر داد؛ فرصت‌هایی که می‌توانست کنترل کامل بازی را در اختیار هلند قرار دهد.

کومان تهاجمی بودن و تمام‌کنندگی تیم را زیر سوال برد

پس از سوت پایان بازی، کومان ناامیدی خود را پنهان نکرد و هم از تمام‌کنندگی تیمش و هم از رویکرد کلی بازیکنان به شدت انتقاد کرد.

او در گفتگو با NOS اظهار داشت: «من مطلقاً از باختن متنفرم. وقتی چهار یا پنج موقعیت بزرگ به دست می‌آورید، باید برنده این مسابقه شوید. اگر آن فرصت‌ها را تبدیل به گل کنید، بازی بسیار راحت‌تر می‌شود. در آن صورت نباید مشکلی وجود داشته باشد، اما ما در نیمه دوم فوتبال بدتری ارائه دادیم. ما فاقد پرخاشگری و خشم لازم بودیم و بازی‌مان بیش از حد پاستوریزه و ملایم بود.»

سرمربی هلند همچنین به طور ویژه به موقعیت‌های از دست رفته توسط مالن اشاره کرد و گفت: «او قطعاً باید حداقل یک گل به ثمر می‌رساند. در شرایط عادی او این کار را انجام می‌دهد.»

مالن نیز پس از بازی به ناامیدی و ناراحتی خود اعتراف کرد و پذیرفت که در بزرگترین و جدی‌ترین موقعیتش نتوانسته ضربه مناسبی به توپ بزند.

مالن اقرار کرد: «البته که به عنوان یک مهاجم، شما می‌خواهید گلزنی کنید. ما به اندازه کافی موقعیت خلق کردیم، اما امروز توپ‌ها به سادگی وارد دروازه نمی‌شدند. این بخشی از زندگی یک مهاجم است. من به خوبی در موقعیت قرار نگرفتم و نتوانستم ضربه درستی به توپ بزنم. همچنین بازیکنان کنار دستم را هم ندیدم، وگرنه توپ را برای آن‌ها پاس می‌دادم.»

فرصت پاسخگویی پیش از آزمون ژاپن

هلند همچنان یک فرصت نهایی برای ایجاد شتاب و به دست آوردن انگیزه دارد؛ زمانی که در نیویورک به مصاف ازبکستان خواهد رفت. پس از این شکست ناامیدکننده و افزایش انتقادات از سوی هواداران و کارشناسان، یک پاسخ قاطع و نمایش متقاعدکننده می‌تواند به بازسازی اعتمادبه‌نفس تیم پیش از آغاز تورنمنت کمک کند. لاله‌های نارنجی در حالی رقابت‌های خود را در گروه F مقابل ژاپن آغاز می‌کند که به خوبی می‌داند به پیشرفت و بهبود عملکرد نیاز مبرم دارد.

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