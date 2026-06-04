هری کین و شرکا در صف مدعیان پادشاهی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به سوت آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تب و تاب پیش‌بینی‌ها درباره برنده جایزه ارزشمند توپ طلای این تورنمنت به اوج خود رسیده و کارشناسان شانس‌های اصلی تصاحب این عنوان را رتبه‌بندی کرده‌اند. در این بین، نگاهی به فرم خیره‌کننده ستارگان فوتبال جهان در فصل گذشته، مدعیان نهایی پادشاهی در این ماراتن بزرگ را مشخص کرده است.

۱۰) دکلان رایس (انگلیس) تعداد فوق‌العاده پاس‌گل‌های برونو فرناندز در نیمه دوم فصل، رایس را از کسب جوایز انفرادی لیگ برتر محروم کرد؛ جوایزی که این ستاره سابق وستهم برای بخش زیادی از فصل شانس اول برد آن‌ها بود و به طور منظم در خط هافبک آرسنال کلاس درس به راه می‌انداخت. او تقریباً هیچ‌وقت بد بازی نمی‌کند و همیشه بسیار خوب است؛ اگر انگلیس نتواند در جام جهانی به مراحل پایانی برسد، با اطمینان فراوان می‌توان گفت که تقصیر او نخواهد بود.

۹) جود بلینگام (انگلیس) او با تصاحب پیراهن شماره ۱۰ بالاتر از مورگان راجرز روحیه مضاعفی گرفته است؛ این گمانه‌زنی که بلینگام در صورت عدم آمادگی کامل ممکن است در ترکیب اصلی انگلیس در جام جهانی نباشد، صراحتاً مضحک بود. او مرد بازی‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز است.

۸) ویتینیا (پرتغال) اینکه پرتغال می‌تواند از بهترین زوج خط هافبک فوتبال باشگاهی جهان استفاده کند، شبیه به تقلب به نظر می‌رسد. زوج ویتینیا و ژائو نوس دلیل بزرگی است که چرا پرتغال بر خلاف انتظار کارشناسان ناآگاه که آن‌ها را اسب سیاه مسابقات می‌نامند، در واقع مدعی بسیار جدی و درخشانی است.

۷) برونو فرناندز (پرتغال) او پس از درو کردن جوایز فردی لیگ برتر انگلیس با ثبت رکورد بی‌سابقه ۲۱ پاس‌گل در یک فصل، اکنون در اوج دوران فوتبال خود قرار دارد؛ بسیار راحت می‌توان تصور کرد که او چندین توپ را روی سینی طلا برای پیرمرد خط حمله تیمش مهیا کند تا آن‌ها را به گل تبدیل کند.

۶) وینیسیوس جونیور (برزیل) یک فصل سخت برای رئال مادرید به دلایل مختلف سپری شد و با این حال وینیسیوس همچنان موفق به ثبت ۲۲ گل و ۱۴ پاس‌گل شد. او احتمالاً مشتاقانه منتظر یک تابستان دیگر و بازی زیر نظر کارلو آنچلوتی است، پیش از آنکه وارد یک رمانس جذاب یا یک جنگ تمام‌عیار با ژوزه مورینیو در برنابئو شود؛ بسته به اینکه این سرمربی پرتغالی بخواهد کدام گالاکتیکو را مایه عبرت دیگران قرار دهد.

۵) لیونل مسی (آرژانتین) او پس از هدایت آرژانتین به قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ با ثبت هفت گل و سه پاس‌گل، دارنده فعلی توپ طلای جام جهانی است و اکنون در سن ۳۸ سالگی دوباره به این صحنه بازگشته است.

۴) کیلیان امباپه (فرانسه) این موضوع که در دو فصل پس از جدایی امباپه از پاری‌سن‌ژرمن به مقصد رئال مادرید، پاریسی‌ها دو بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده‌اند و لوس‌بلانکوس هیچ جامی نبرده است، از نظر فوتبالی بسیار جالب است؛ اما امباپه در همین مدت آمار شگفت‌انگیز ۸۶ گل را به ثبت رسانده و شرط بستن علیه مردی که در تیم فوق‌العاده فرانسه بازی می‌کند و سابقه هت‌تریک در فینال جام جهانی را دارد، کار عاقلانه‌ای نیست.

۳) مایکل اولیسه (فرانسه) با دیدن نمایش‌های ویرانگر اولیسه مقابل مدافعان چپ اروپا در این فصل و ثبت ۵۳ تأثیرگذاری روی گل در ۵۲ بازی برای بایرن مونیخ، تماشای این واقعیت دیوانه‌کننده است که او در سن ۲۲ سالگی – و در حالی که هنوز بازی ملی برای فرانسه انجام نداده بود – در خانه نشسته بود و شکست خروس‌ها مقابل اسپانیا در نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۴ را تماشا می‌کرد.

۲) لامین یامال (اسپانیا) او جایزه بهترین بازیکن جوان یورو ۲۰۲۴ را از آن خود کرد و شانس اول کسب همین جایزه در جام جهانی است، در حالی که در رده‌بندی شرط‌بندی برای جایزه بزرگ اصلی (توپ طلا) نیز فاصله بسیار کمی با رتبه اول دارد. او در سن ۱۸ سالگی، سه عنوان قهرمانی لا لیگا با بارسلونا و یک قهرمانی جام ملت‌های اروپا با اسپانیا را در کارنامه دارد؛ او یک پدیده خارق‌العاده است.

۱) هری کین (انگلیس) گل‌های فراوان در تورنمنت‌ها از جمله کفش طلای جام جهانی ۲۰۱۸ و یورو ۲۰۲۴ و حضور در چند فینال در کارنامه او دیده می‌شود، اما این دو مسیر هرگز به هم نرسیده‌اند. زدن گل پیروزی در فینال جام جهانی پس از ثبت ۶۱ گل در ۵۱ بازی برای بایرن مونیخ، قطعاً کین را به این افتخار خواهد رساند.

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