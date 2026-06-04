به گزارش ایلنا، مدیریت و هماهنگی این نمایش‌های باشکوه بر عهده مارکو بالیچ، تهیه‌کننده سرشناس ایتالیایی است که به خاطر فعالیتش در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی کورتینا در سال جاری شهرت دارد.

بالیچ که تازه از یک رویداد المپیکی با رژه ورزشکاران در چهار ورزشگاه مختلف فارغ شده، آمادگی خود را برای چالش تولید سه نمایش مجزا در سه شهر متفاوت اعلام کرد. هر شهر میزبان یک تیم اختصاصی متشکل از ۲۶۰ تا ۳۰۰ نفر خواهد بود تا این ایده و چشم‌انداز را به مرحله اجرا درآورند.

بالیچ توضیح داد که تم اصلی و پیونددهنده این مراسم‌ها «جشن ورزش، اشتیاق به فوتبال، که خود جام نماد آن است» خواهد بود. وی افزود که این مفهوم شامل «روایت از سه زاویه دید و زبان مختلف» است که ویژگی‌های زیبایی‌شناسی طراحی منعکس‌کننده هر فرهنگ را در خود جای می‌دهد.

کانادا موزاییکی را به نمایش می‌گذارد که نشان‌دهنده هویت چندفرهنگی آن است، در حالی که نماد مکزیک کاغذهای سنتی برش‌خورده (پاپل پیکادو) خواهد بود. بالیچ اشاره کرد که ایالات متحده «یک جام فوق‌العاده درخشان و تابان» را به تصویر می‌کشد. بالیچ همچنین تهیه‌کننده مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز بوده است.

بالیچ همکاری میان کانادا، مکزیک و ایالات متحده را به عنوان «یک نشانه بسیار خوب» برای میزبانی «یک جام جهانی مسالمت‌آمیز» توصیف کرد.

او با تاکید بر اهمیت این تلاش مشترک اظهار داشت: «من فکر می‌کنم بسیار مهم است که ما بر این واقعیت تاکید کنیم که سه ملت برای میزبانی یک مسابقات بسیار مهم و ارزشمند با هم همکاری می‌کنند، به ویژه در این برهه از زمان که جنجال‌های زیادی در بخش سیاسی وجود دارد. اما مردم همان مردم هستند و دور هم جمع خواهند شد و لذت خواهند برد.»

رویکرد متفاوت به افتتاحیه؛ جادوی فرهنگ‌ها به جای شوهای هالیوودی

هر مراسم شامل اجراهای هنری تراز اول خواهد بود که برای پیوند با هویت ملی طراحی شده‌اند، اگرچه بالیچ تصریح کرد که تماشاگران نباید منتظر یک شوی پر زرق و برق و فوق‌العاده به سبک بین دو نیمه سوپربول(فینال فوتبال آمریکایی) باشند.

در عوض، این رویدادها ترکیبی از سخنرانی‌های خوش‌آمدگویی، رژه پرچم‌ها، رونمایی از توپ مسابقه و حدود ۳۰ دقیقه سرگرمی و اجرای موسیقی خواهند بود. بالیچ تاکید کرد: «این جشنی برای فوتبال، فیفا و این واقعیت است که به لطف فوتبال، مردم در صلح و صفا دور هم جمع می‌شوند.»

برنامه زمان‌بندی این مراسم به گونه‌ای است که حدود ۹۰ دقیقه قبل از زمان بازی، و پس از گرم کردن ۲۵ دقیقه‌ای بازیکنان آغاز می‌شوند؛ استراتژی زمان‌بندی خاصی که برگزارکنندگان امیدوارند تماشاگران را به حضور زودهنگام در ورزشگاه ترغیب کند.

بالیچ میان جذابیت جهانی فوتبال و مسابقات سوپربول تمایز قائل شد و خاطرنشان کرد: «در حالی که سوپربول مسابقه‌ای را جشن می‌گیرد که تنها در ایالات متحده مشهور است، بقیه جهان فوتبال بازی می‌کنند و اشتیاقی دارند که میان همه مشترک است.»

لشکرکشی ستاره‌های موسیقی جهان در سه پایتخت فوتبالی

این جشن‌ها در تاریخ ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی و پیش از مسابقه مکزیکوسیتی و آفریقای جنوبی، با حضوری از ستارگان شامل گروه راک لاتین مانو (Maná)، جی بالوین خواننده کلمبیایی و تایلا ستاره پاپ آفریقای جنوبی آغاز می‌شود.

جشن‌ها در ۱۲ ژوئن در تورنتو و قبل از بازی کانادا با بوسنی و هرزگوین، با اجرای آلانیس موریست و مایکل بوبله ادامه می‌یابد.

اواخر همان روز، ورزشگاه لس‌آنجلس میزبان بازی افتتاحیه ایالات متحده و پاراگوئه خواهد بود که در آن ستاره‌های بین‌المللی شامل کیتی پری، لیسا (LISA) ستاره پاپ جهانی، رما (Rema) ستاره آفریقابیتس نیجریه‌ای، آنیتا (Anitta) هنرمند پاپ برزیلی و فیوچر (Future) هنرمند هیپ‌پاپ روی صحنه خواهند رفت.

بالیچ از این امتیاز منحصربه‌فرد بهره می‌برد که تهیه‌کننده دو مورد از بزرگترین مراسم‌های ورزشی جهان در سال جاری (یعنی مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ و جام جهانی ۲۰۲۶) است، آن هم در شرایطی که کشور خود او، ایتالیا، برای سومین دوره پیاپی جام جهانی را از دست می‌دهد.

بالیچ در پایان گفت: «در واقع این بسیار عالی است که می‌توانیم خبر تلخ غیبت ایتالیا در این دوره را جبران کنیم.» وی افزود که غیبت ایتالیا «که برای ما یک فاجعه است، به ما این امکان را نیز داده تا بسیار بی‌طرف باشیم» و میزبانی هر سه کشور را «به شیوه‌ای مشابه» جشن بگیریم.

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