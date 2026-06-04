به گزارش ایلنا، انریکه ریکلمه که در حال به چالش کشیدن فلورنتینو پرز، رئیس فعلی رئال مادرید، برای تصاحب این کرسی است، روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی از پیراهن رئال مادرید با نام هالند رونمایی کرد و گفت: «او دارای یک بند فسخ است و دوست دارد به رئال مادرید ملحق شود. اگر من رئیس شوم، او برای رئال مادرید بازی خواهد کرد.»

پیش از آنکه سیتیزن‌ها این گمانه‌زنی را به شدت رد کنند، تکذیب سریع آن در قالب یک بیانیه مشترک از سوی پدر و ایجنت هالند صادر شد.

در این بیانیه آمده است: «داستان‌هایی که از اسپانیا در خصوص آینده ارلینگ هالند منتشر شده، کذب محض است. هیچ شانسی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد و هیچ بند قراردادی برای فعال‌سازی آن موجود نیست. ما در حال بررسی اقدام قانونی به دلیل استفاده از تصویر بازیکن خود در این زمینه هستیم.»

انریکه همچنین متعهد شد که رودری، هافبک منچسترسیتی را به خدمت بگیرد و افزود: «او بازیکن بزرگی است، در پستی که رئال مادرید نیاز به تقویت دارد. ما با ایجنت او صحبت کرده‌ایم. ما باید به باشگاه او احترام بگذاریم، اما اگر من رئیس شوم او برای مادرید بازی خواهد کرد. من هر کاری که ممکن باشد انجام خواهم داد.»

آلف اینگه، پدر هالند و رافائلا پیمنتا، ایجنت او، در بیانیه مشترک خود عنوان کردند: «همه این‌ها بسیار سرگرم‌کننده است اما واقعیت ندارد. ما برای هر دو نامزد در انتخابات رئال مادرید آرزوی موفقیت داریم.»

در انتخابات رئال مادرید چه می‌گذرد؟

ریکلمه در این انتخابات پرز را به چالش کشیده است، این نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که پرز بدون رقیب در انتخابات شرکت می‌کند. این اتفاق در پی دو فصل بدون کسب هیچ جام بزرگی برای این باشگاه رخ می‌دهد.

این مرد ۳۷ ساله کمپینی بر پایه امتیازات و هدایای گسترده راه‌اندازی کرده است، از جمله وعده ساخت یک شهرک اختصاصی برای اعضا و هواداران باشگاه در مناطق اطراف کمپ تمرینی که شامل استخرهای شنا، زمین‌های پدل و یک سالن بسکتبال می‌شود.

او همچنین پیشنهاد کرده است که در صورت عدم قهرمانی تیم در لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده، حق عضویت سالانه تا ۵۰ درصد کاهش یابد.

ریکلمه همچنین با تصمیم پرز برای استخدام ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی باشگاه مخالف است؛ انتصابی که تنها در صورت پیروزی پرز در انتخابات می‌تواند به طور رسمی تایید شود.

تیم پشت کمپین ریکلمه اشاره کرده است که یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول، هدف اصلی آن‌ها برای این پست است.

او روز چهارشنبه بدون فاش کردن نامی گفت: «مربی من همان کسی است که هواداران رئال مادرید می‌خواهند.»

وقتی ماه گذشته در مصاحبه‌ای با اتلتیک از ریکلمه در مورد کلوپ سوال شد، او گفت: «طبیعتاً من دوست دارم پروفایل‌هایی در این سطح و دیگرانی مانند آن‌ها، هدایت این باشگاه را بر عهده بگیرند.»

کمپین پرز تلاش کرده است تا استراتژی ریکلمه برای جذب فوری نام‌های فوق‌ستاره را غیرواقعی دانسته و رد کند.

رودری ۲۹ ساله اخیراً اعلام کرد که آینده خود را پس از جام جهانی پیش رو مشخص خواهد کرد.

او افزود: «وقتی بازیکنی به مراحل پایانی قرارداد خود نزدیک می‌شود، طبیعی است که نام‌هایی مطرح شود. من بسیار آرام هستم، دقیقاً می‌دانم در چه موقعیتی قرار دارم و به شما می‌گویم که شاید اگر جام جهانی نبود، شرایط اکنون متفاوت بود.»

در این میان، پرز متعهد شده است که اسکواد تیم را با خریدهای جدید خود احیا کند و اختلافات درون‌تیمی فصل گذشته پس از جانشینی آلوارو آربلوا به جای ژابی آلونسو را کاهش دهد.

اگر پیروزی او در انتخابات تایید شود، باشگاه خرید ابراهیما کوناته، مدافع سابق لیورپول و دنزل دومفریس، مدافع کناری اینتر را در قالب قراردادهایی که پیش از این توافق شده است، تایید خواهد کرد.

پرز روز چهارشنبه گفت: «من همیشه می‌گویم که در فوتبال شما همیشه برنده نمی‌شوید. ما به نتایج مورد انتظار دست نیافتیم، اما مشکلات را شناسایی کرده‌ایم. تیم به دلیل حضور در جام باشگاه‌های جهان نتوانست پیش‌فصل داشته باشد و این موضوع در تمام طول سال به ما ضربه زد. ما در نیمه اول فصل نزدیک به ۳۰ مصدوم داشتیم و این یک فاکتور تعیین‌کننده بود. ما از هم‌اکنون در حال کار برای مواجهه با چالش‌های فصل جدید هستیم.»

این کمپین با تلاش‌های مکرر هر دو طرف برای به تمسخر کشیدن جبهه مقابل متمایز شده است.

تیم حامی پرز ۷۹ ساله، در طول حضور ریکلمه در برنامه "ال هورمیگرو" – یک تاک‌شوی قدیمی با حضور عروسک‌ها و برنامه‌های متنوع تفریحی – فضای تبلیغاتی خریداری کرد که در آن مورینیو را به عنوان سرمربی جدید تیم معرفی کرده و از اعضا خواستند از کاندیدای آن‌ها حمایت کنند.

چرا رئال مادرید انتخابات دارد و این روند چگونه کار می‌کند؟

رئال مادرید در طول تاریخ خود در مالکیت اعضایش بوده است. فرآیند انتخاب رئیس به عنوان دموکراتیک‌ترین راه برای اعضا در جهت اظهار نظر در نحوه اداره باشگاه و چگونگی استراتژی آن برای آینده دیده می‌شود.

کمتر از ۱۰۰ هزار عضو واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند که قرار است در روز یکشنبه، ۷ ژوئن برگزار شود.

هر عضو حق عضویت سالانه‌ای در حدود ۱۳۰ پوند پرداخت می‌کند که حدود ۱۰ میلیون پوند درآمد برای باشگاه ایجاد می‌نماید.

دستور برگزاری این رای‌گیری زودهنگام توسط شخص پرز صادر شد، در تلاشی برای تضمین انتخاب مجدد در پی یک دوره ناآرامی در داخل زمین و نارضایتی در سکوهای سانتیاگو برنابئو؛ با این حال او به عنوان شانس کلیدی و مطلق برای پیروزی در نظر گرفته می‌شود.

حامیان سرشناس دو کاندیدا و نگاهی به تاریخچه گالاکتیکوها

اسطوره‌های باشگاه برای حمایت از هر دو نامزد وارد میدان شده‌اند. اگرچه اکثریت آن‌ها – از جمله کریم بنزما، کاسمیرو و روبرتو کارلوس – از پرز حمایت می‌کنند، اما کاپیتان‌های سابق یعنی ایکر کاسیاس و فرناندو هیرو حمایت خود را از ریکلمه اعلام کرده‌اند.

پرز اولین بار در سال ۲۰۰۰ رئیس باشگاه شد، پس از آنکه خودش وعده داده بود با ساختن تیمی از «گالاکتیکوها» شامل خریدهای فوق‌ستاره جدید، عصر جدیدی از موفقیت را آغاز کند.

تعهد او برای امضای قرارداد با لوئیس فیگو از بارسلونا نقش مهمی در پیروزی او بر لورنزو سانز داشت؛ کسی که در طول دوران مدیریت خود دو بار ناظر بر قهرمانی‌های لیگ قهرمانان اروپا بود، و این روند با امضای قرارداد با زین‌الدین زیدان، رونالدو، دیوید بکام و مایکل اوون در هر یک از تابستان‌های بعدی دنبال شد.

پرز در سال ۲۰۰۶ با توجه به نتایج ضعیف تیم استعفا داد، اما در سال ۲۰۰۹ برای شرکت بدون رقیب در انتخابات ریاست باشگاه، بازگشت.

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