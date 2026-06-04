ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر مالی

به گزارش ایلنا، شاگردان امیر قلعه‌نویی که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کنند، احتمالاً با ترکیبی نزدیک به تیم اصلی برابر مالی به میدان خواهند رفت تا آخرین ارزیابی‌های فنی پیش از آغاز رقابت‌های رسمی انجام شود.

بر این اساس، علیرضا بیرانوند درون دروازه قرار خواهد گرفت. در خط دفاعی نیز آریا یوسفی و میلاد محمدی در دو جناح حضور دارند و شجاع خلیل‌زاده به همراه علی نعمتی زوج دفاع میانی را تشکیل خواهند داد.

در خط میانی، سعید عزت‌اللهی و محمد قربانی به عنوان هافبک‌های مرکزی بازی می‌کنند و سامان قدوس وظیفه طراحی حملات را بر عهده خواهد داشت.

در فاز هجومی نیز علیرضا جهانبخش در سمت راست، محمد محبی در سمت چپ و مهدی طارمی در نوک خط حمله ترکیب احتمالی تیم ملی را تکمیل می‌کنند.

ترکیب احتمالی ایران مقابل مالی:

علیرضا بیرانوند؛ آریا یوسفی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، محمد محبی، مهدی طارمی.

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