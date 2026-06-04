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ساعت بازی دوستانه ایران و مالی

ساعت بازی دوستانه ایران و مالی
کد خبر : 1794320
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تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آماده‌سازی خود در ترکیه و در مسیر حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، امروز در یک دیدار تدارکاتی پشت درهای بسته به مصاف تیم ملی مالی خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه برابر تیم ملی مالی قرار می‌گیرد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی چند روز پیش نخستین مسابقه دوستانه خود را در این اردو برگزار کردند و موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک از سد تیم ملی گامبیا عبور کنند. کادر فنی تیم ملی در این مسابقه از بازیکنان مختلف استفاده کرد تا شرایط فنی و آمادگی نفرات را مورد ارزیابی قرار دهد.

ملی‌پوشان ایران اکنون در ادامه برنامه آماده‌سازی خود، امروز در دیداری پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگران و رسانه‌ها به مصاف تیم ملی مالی خواهند رفت؛ مسابقه‌ای که می‌تواند محک جدی‌تری برای تیم ملی پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی باشد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۵:۲۰ به وقت ترکیه، این کشور را به مقصد تیخوانای مکزیک ترک خواهد کرد.

همچنین طبق برنامه، کاروان تیم ملی ایران ساعت ۱:۳۰ بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد وارد شهر تیخوانا در مکزیک می‌شود تا مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی دنبال کند.

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