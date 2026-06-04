ویزای اعضای تیم ملی ایران برای سفر به مکزیک تکمیل شد

به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، با انجام فرآیند اداری معمول و صدور ویزای دو نفر از اعضای باقی مانده تیم ملی، روادید تمامی اعضای تیم ملی صادر و این فرایند تکمیل شد.

بر اساس این گزارش، تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ۱۶ خرداد در ساعت ۱۵:۲۰ به وقت ترکیه عازم تیخوانای مکزیک می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته، کاروان تیم ایران در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد وارد شهر تیخوانا مکزیک خواهد شد.

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