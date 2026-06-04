ترینهای جام جهانی ۲۰۲۶ در آینه آمار
از پیرمرد خارقالعاده پرتغالی تا لشکرکشی غولهای اروپایی
با قطعی شدن لیست نهایی تمام ۴۸ تیم، بررسیهای آماری تفاوتهای شگفتانگیز اسکوادها را آشکار کرده است.
به گزارش ایلنا، بازیکنان منچسترسیتی اگرچه قهرمان لیگ برتر انگلیس نشدند، اما بیشترین تقاضا را در عرصه بینالمللی دارند و رکورد ۱۹ بازیکن از این تیم، نماینده ۱۲ کشور مختلف در هفتههای پیش رو خواهند بود.
پس از آن، قهرمانان آلمان، انگلیس، فرانسه و اسپانیا بیشترین تعداد بازیکن را در جام جهانی در اختیار دارند. باشگاه آرسنال نیز ۱۶ بازیکن را برای ۱۰ کشور مختلف تامین کرده است.
این در حالی است که اینترمیلان، قهرمان سری آ، به دلیل غیبت بزرگ تیم ملی ایتالیا در این تورنمنت، تنها هفت بازیکن در جام جهانی دارد.
سهم خیرهکننده کریستال پالاس و ساندرلند در ویترین جهانی
اگر فقط به ۲۰ باشگاهی که لیگ برتر انگلیس را در فصل ۲۰۲۵-۲۶ تشکیل میدادند نگاه کنیم، تنها سه تیم بالای جدول این فصل، بازیکنان بیشتری نسبت به کریستال پالاس (۱۲ بازیکن) – قهرمان لیگ کنفرانس – در جام جهانی دارند.
باشگاه ساندرلند با احتساب بازیکنانی که در طول فصل به صورت قرضی در تیمهای دیگر بازی میکردند، به شکل شگفتانگیزی به اندازه چلسی و لیورپول (۱۱ بازیکن) در این صحنه جهانی نماینده دارد؛ امری که نشان میدهد جذب بازیکن توسط آنها پس از صعود در تابستان گذشته، تا چه حد در سراسر جهان گسترده بوده است.
در سوی دیگر، اکثریت بازیکنان اسکواد تیمهای برنتفورد، اورتون و لیدز میتوانند استراحت کنند و باتریهای خود را برای فصل آینده شارژ نمایند، چرا که این باشگاهها هر کدام تنها چهار بازیکن را به مسابقات اعزام کردهاند.
از انحصار ماتادورها در لیگهای معتبر تا غیبت مطلق ستارگان ایران در ۵ لیگ بزرگ
از آنجا که پنج لیگ معتبر اروپا – شامل لیگ ۱ فرانسه، سری آ ایتالیا، لیگ برتر انگلیس، لا لیگا اسپانیا و بوندسلیگا آلمان – به عنوان بهترین لیگهای جهان شناخته میشوند، تنها اسکواد تیم ملی اسپانیا به طور انحصاری از بازیکنان شاغل در این پنج لیگ تشکیل شده است.
ایوان تونی از الاهلی و لروی سانه از گالاتاسرای توسط انگلیس و آلمان انتخاب شدهاند، در حالی که فرانسه تئو هرناندز و انگولو کانته را به ترتیب از الهلال و فنرباغچه به خدمت گرفته است.
سوئیس، هلند و بلژیک با وجود مساحت و جمعیت کم خود، تعداد قابل توجهی بازیکن دارند که در سطوح بالا بازی میکنند؛ در حالی که در خارج از قاره اروپا، آرژانتین و سنگال بیشترین بازیکن شاغل در لیگهای برتر را به خود اختصاص دادهاند.
هیچکدام از بازیکنان اسکواد تیمهای کوراسائو، ایران، عراق یا قطر در این فصل در پنج لیگ معتبر اروپا بازی نکردهاند؛ اگرچه علی جاسم، مهاجم عراقی، تحت قرارداد باشگاه کومو در سری آ است، اما این فصل را به صورت قرضی در تیم عربستانی النجمه سپری کرد.
پیرمردهای باانگیزه در قاره جدید؛ میانگین سنی بالای ۳۰ سال برای یوزهای ایرانی
تیم ملی پاناما، حریف مرحله گروهی انگلیس، با مسنترین اسکواد گام به این تورنمنت میگذارد و ایران و کلمبیا تنها کشورهای دیگری هستند که میانگین سنی آنها بالای ۳۰ سال است.
کارلو آنچلوتی برای کسب اولین قهرمانی برزیل در جام جهانی از سال ۲۰۰۲ به بعد، به پیرمردهای با تجربهای چون دانیلو، کاسمیرو و نیمار (که همگی ۳۴ ساله هستند) تکیه کرده است؛ در حالی که اسکاتلند نیز یکی از مسنترین اسکوادها را به اولین جام جهانی خود از سال ۱۹۹۸ به این سو آورده است.
یک دلیل بزرگ برای این موضوع، کریگ گوردون دروازهبان این تیم است که در زمان آغاز مسابقات در هفته آینده، ۴۳ سال و ۱۶۲ روز سن خواهد داشت و او را به با سابقهترین و مسنترین بازیکن تورنمنت تبدیل میکند.
کریستیانو رونالدو در حالی که برای شرکت در ششمین جام جهانی خود در سن ۴۱ سالگی آماده میشود، همچنان قوانین علم را به چالش میکشد؛ در حالی که لوکا مودریچ و ادین ژکو دیگر اعضای غیردروازهبان (بازیکنان درون زمین) باشگاه بالای ۴۰ سالهها را تشکیل میدهند.
جولان جوانان در جام جهانی؛ از پدیدههای ساحل عاج تا شاهکار ۱۷ ساله مکزیکی
ساحل عاج جوانترین اسکواد را در جام جهانی در اختیار دارد و بسیاری از باشگاههای بزرگ چشم به مهاجمان هیجانانگیز آنها یعنی یان دیومانده (۱۹ ساله) و بازومانا توره (۲۰ ساله) دوختهاند.
مراکش، قهرمان جام ملتهای آفریقا و اسپانیا، قهرمان یورو ۲۰۲۴ نیز اسکوادهای نسبتاً جوانی دارند؛ که وجود بازیکنانی نظیر لامین یامال (۱۸ ساله) و پائو کوبارسی (۱۹ ساله) در ترکیب ماتادورها این موضوع را به هیچ وجه تعجبآور نمیکند.
خیلبرتو مورا از مکزیک جوانترین بازیکن این جام جهانی خواهد بود، چرا که او در زمان شروع بازیها تنها ۱۷ سال و ۲۴۰ روز سن خواهد داشت و این هافبک تا ماه اکتبر ۱۸ ساله نخواهد شد.
هوگو سوچورک، هافبک ۱۷ ساله چک، پس از کسب اولین بازی ملی خود در آخر هفته گذشته، این یکشنبه هجدهمین سالروز تولد خود را جشن خواهد گرفت؛ در حالی که لنارت کارل، پدیده شگفتانگیز آلمانی، پس از فصل درخشان خود در بایرن مونیخ آماده است تا همگان را تحت تاثیر قرار دهد.