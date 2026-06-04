پژمان نوری سرمربی چوکای تالش شد

به گزارش ایلنا، جلال تفریشیان، مالک باشگاه چوکای تالش، از انتخاب پژمان نوری به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. نوری که سابقه هدایت چوکا در لیگ دسته دوم را در کارنامه دارد، پس از دو فصل بار دیگر روی نیمکت نماینده تالش خواهد نشست.

کاپیتان پیشین ملوان بندرانزلی که در سال‌های اخیر به عنوان مدیرعامل این باشگاه فعالیت می‌کرد، اکنون برای دومین بار تجربه سرمربیگری در فوتبال باشگاهی را دنبال خواهد کرد.

نوری در دوران بازیگری یکی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال ایران بود و با انجام ۴۹ بازی ملی و به ثمر رساندن ۴ گل برای تیم ملی، سابقه حضور در سطح نخست فوتبال کشور را دارد. همچنین دو عنوان قهرمانی لیگ برتر همراه با تیم‌های پرسپولیس و استقلال در کارنامه او دیده می‌شود.

چوکای تالش در پایان هفته بیست‌ویکم لیگ دسته دوم با ۲۲ امتیاز در رتبه نهم گروه دوم قرار گرفته و برای بهبود جایگاه خود در جدول و فاصله گرفتن از منطقه خطر، امیدوار است با حضور سرمربی جدید نتایج بهتری کسب کند.

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