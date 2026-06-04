خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پژمان نوری سرمربی چوکای تالش شد

پژمان نوری سرمربی چوکای تالش شد
کد خبر : 1794239
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه چوکای تالش با انتخاب پژمان نوری به عنوان سرمربی جدید، هدایت فنی تیم را برای ادامه رقابت‌های لیگ دسته دوم به این چهره باسابقه فوتبال ایران سپرد.

به گزارش ایلنا،  جلال تفریشیان، مالک باشگاه چوکای تالش، از انتخاب پژمان نوری به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. نوری که سابقه هدایت چوکا در لیگ دسته دوم را در کارنامه دارد، پس از دو فصل بار دیگر روی نیمکت نماینده تالش خواهد نشست.

کاپیتان پیشین ملوان بندرانزلی که در سال‌های اخیر به عنوان مدیرعامل این باشگاه فعالیت می‌کرد، اکنون برای دومین بار تجربه سرمربیگری در فوتبال باشگاهی را دنبال خواهد کرد.

نوری در دوران بازیگری یکی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال ایران بود و با انجام ۴۹ بازی ملی و به ثمر رساندن ۴ گل برای تیم ملی، سابقه حضور در سطح نخست فوتبال کشور را دارد. همچنین دو عنوان قهرمانی لیگ برتر همراه با تیم‌های پرسپولیس و استقلال در کارنامه او دیده می‌شود.

چوکای تالش در پایان هفته بیست‌ویکم لیگ دسته دوم با ۲۲ امتیاز در رتبه نهم گروه دوم قرار گرفته و برای بهبود جایگاه خود در جدول و فاصله گرفتن از منطقه خطر، امیدوار است با حضور سرمربی جدید نتایج بهتری کسب کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی