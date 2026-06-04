سون هیونگ مین برای چهارمین بار مسافر جام جهانی شد

به گزارش ایلنا، این بازیکن ۳۳ ساله سال گذشته اسپرز را ترک کرد و در حال حاضر برای تیم لوس‌آنجلس اف‌سی در لیگ برتر فوتبال آمریکا (MLS) بازی می‌کند.

کره جنوبی ماراتن خود را در تاریخ ۱۲ ژوئن در برابر جمهوری چک آغاز می‌کند و سپس در ۱۹ ژوئن به مصاف تیم میزبان یعنی مکزیک می‌رود. هر دو مسابقه در گوادالاخارا برگزار خواهد شد. کره‌ای‌ها برنامه‌های خود را در گروه A با دیدار مقابل آفریقای جنوبی در ۲۵ ژوئن در مونتری به پایان برسانند.

سون بخشی از یک اسکواد باتجربه است که توسط هونگ میونگ بو، سرمربی تیم مشخص شده است؛ لیستی که شامل هوانگ هی چان، مهاجم ولوز و هافبک‌های شاغل در فوتبال بریتانیا یعنی بائه جون هو (استوک)، پایک سونگ هو (بیرمنگام)، یانگ هیون جون از سلتیک و اوم جی سونگ از سوانسی می‌شود.

همچنین لی کانگ این، هافبک پاری سن ژرمن، کیم مین جائه، مدافع بایرن مونیخ و ینس کاستروپ، مدافع متولد آلمانِ باشگاه بوروسیا مونشن‌گلادباخ در این لیست حضور دارند؛ بازیکنی که اولین فوتبالیست دوتابعیتی تاریخ محسوب می‌شود که به اسکواد کره جنوبی در جام جهانی راه یافته است.

کاستروپ که پدر آلمانی و مادر کره‌ای دارد، در رده‌های سنی برای آلمان بازی کرده بود اما از زمان تغییر تابعیت خود در سال گذشته، پنج بار برای کره جنوبی به میدان رفته است.

چو یو مین در ابتدا بخشی از این اسکواد ۲۶ نفره بود اما مدافع باشگاه الشارجه پس از متحمل شدن مصدومیت از ناحیه پا در جریان پیروزی ۵-۰ در بازی دوستانه مقابل ترینیداد و توباکو، از حضور در مسابقات محروم شد. او با چو وی جه ۲۴ ساله و بدون بازی ملی جایگزین شده است.

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