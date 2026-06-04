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فسخ پیچیده آلگری با میلان: ناپولی صبر کند!

فسخ پیچیده آلگری با میلان: ناپولی صبر کند!
کد خبر : 1794132
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ماسیمیلیانو آلگری و باشگاه میلان دیروز جلسه‌ای برای بررسی نحوه فسخ قرارداد این سرمربی برگزار کردند، اما به نظر می‌رسد ناپولی برای نهایی شدن این انتقال باید کمی بیشتر منتظر بماند.

به گزارش ایلنا، آلگری پس از شکست خانگی میلان مقابل کالیاری و از دست رفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، تنها یک روز بعد از آن مسابقه از سمت خود برکنار شد.

باشگاه میلان در یک بیانیه، علاوه بر آلگری، جدایی ایگلی تاره (مدیر ورزشی)، جورجو فورلانی (مدیرعامل) و جفری مونکادا (مدیر فنی) را نیز اعلام کرد.

آلگری از قبل برای حضور در ناپولی به توافق رسیده و قرار است جانشین آنتونیو کونته که از این باشگاه جدا می‌شود، شود. او آماده امضای قراردادی دو ساله با ناپولی است. با این حال، پیش از نهایی شدن این انتقال، آلگری باید قرارداد فعلی خود با میلان را فسخ کند که روند آن چندان ساده پیش نمی‌رود.

اگرچه نگرانی اولیه درباره کشیده شدن پرونده به یک نبرد حقوقی طولانی تا حد زیادی برطرف شده، اما گزارش‌هایی که مدعی بودند توافق نهایی امروز امضا خواهد شد نیز بیش از حد خوش‌بینانه بوده‌اند.

فرآیند فسخ قرارداد زمان‌بر و پیچیده است و برای رفع جزئیات باقی‌مانده به کمی صبر بیشتر نیاز دارد. در حال حاضر وکلای دو طرف و نمایندگان مربوطه مشغول کار روی پرونده هستند و مذاکرات قرار است روز پنج‌شنبه نیز ادامه پیدا کند.

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