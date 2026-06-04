سه مدعی جام جهانی از دید ایکر کاسیاس
ایکر کاسیاس در مراسم رونمایی از مجموعه جدید لگو از خاطرات قهرمانی در جام جهانی و مدعیان اصلی جام 2026 صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، ایکر کاسیاس میراث بزرگی در فوتبال دارد. کاپیتان سابق رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا بیش از 800 بازی رسمی انجام داده و کارنامهای رشکبرانگیز با 21 جام باشگاهی و 5 جام ملی دارد. ایکر یکی از مهمانان ویژه مراسم لگو ادیشنز برای رونمایی از مجموعه جدید این شرکت بود، مجموعهای که در آن لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه به عنوان فیگورهای اسباببازی حضور دارند.
دروازهبان سابق اسپانیایی درباره این مجموعه گفت: «فیگور مورد علاقه من کریستیانو رونالدو است. البته شاید باید او را کمی قویتر میساختند.» این ستاره پرتغالی 6 فصل در رئال مادرید با کاسیاس همتیمی بود.
ایکر که حالا از میادین فوتبال فاصله گرفته جام جهانی را به عنوان یک هوادار تجربه خواهد کرد ولی نمیتواند از حس نوستالژی فرار کند: «هر زمان که چیزی مرتبط با جام جهانی میبینید ناگزیر به گذشته برمیگردید و آن مسابقاتی را به یاد میآورید که با رنج فراوان اما با یک تیم ملی بسیار خوب فتح کردیم.»
آن جام جهانی اصلا آسان نبود اما گروهی از ستارههای اسپانیایی موفق شدند رویای یک کشور را محقق کنند. کاسیاس در این باره گفت: «قهرمانی در جام جهانی آسان نیست. برای من این اتفاق تحقق رویایی بود که از کودکی داشتم. من جامهای جهانی را دنبال میکردم و میدیدم که یک کاپیتان جام را بالای سر میبرد و با خودم فکر میکردم که چرا یک روز من نتوانم این کار را برای اسپانیا انجام دهم. با بردن آن جام جهانی رویایی را که خیلیها داشتند محقق کردیم.»
اسپانیا در گروه H با عربستان سعودی، کیپ ورد و اروگوئه همگروه است و برای رسیدن به فینال باید ابتدا به عنوان تیم اول، دوم یا یکی از بهترین تیمهای سوم به مرحله یک شانزدهم صعود کند. کاسیاس در این باره گفت: «این یک جام جهانی خیلی نزدیک و کاملا متفاوت با دورههای قبلی است چرا که تیمها و مسابقات بیشتری وجود دارد.»
آرژانتین از عنوان قهرمانی خود دفاع خواهد کرد و از نظر ایکر آنها یکی از مدعیان هستند. او در این باره میگوید: «من فکر میکنم مدعیان اصلی فرانسه، آرژانتین و اسپانیا هستند.» کاسیاس صحبتهایش را با یک آرزو به پایان رساند و گفت: «امیدوارم اسپانیا بتواند به فینال برسد و ما ستاره دوم را روی پیراهن خود داشته باشیم.»