به گزارش ایلنا، پاتریس اورا یک بار دیگر راهی برای تا حد مرگ خشمگین کردن هواداران آرسنال پیدا کرد. چند روز پس از شکست تلخ توپچی‌ها در فینال شنبه شب لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن، اورا ویدیویی منتشر کرد که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در این ویدیو مدافع چپ سابق منچستریونایتد در حال رقصیدن در کنار جام قهرمانی اروپا دیده می‌شود. قابی که به وضوح به عنوان تمسخر باشگاه لندنی تعبیر می‌شود، باشگاهی که هنوز در حسرت اولین تاج‌گذاری خود در این تورنمنت بزرگ می‌سوزد.

‫این حرکت از طرف اورا چندان عجیب نیست، کسی که خودش در سال 2008 با پیراهن شیاطین سرخ فاتح این جام گوش‌دراز شد بارها و بارها علیه آرسنال کری خوانده است. هرچند خود او 4 شکست تلخ را هم در فینال‌های چمپیونزلیگ با منچستریونایتد در سال‌های 2009 و 2011، موناکو در 2004 و یوونتوس در 2015 تجربه کرده است. این ستاره فرانسوی که سال‌ها است به کری‌خوانی برای آرسنالی‌ها عادت دارد در کنار این ویدیو متنی نوشت که قطعا بین آرسنالی‌ها سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد.

‫اورا در این پیام جنجالی نوشت: «بچه‌ها من سعی کردم مودب باشم اما بعضی از هواداران آرسنال بیش از حد احساس راحتی می‌کنند. شما بالاخره بعد از 22 سال کری‌خوانی در یک جنگ پیروز شدید. اما حالا نوبت 50 سال کری‌خوانی جدید درباره جام گوش‌دراز است.»

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