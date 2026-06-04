دوران سرمربی افسانهای سری آ به پایان رسید؟
آیا دوران حضور آنتونیو کونته در رقابتهای سری آ ایتالیا به پایان رسیده است؟
به گزارش ایلنا، کونته اخیراً اعلام کرد که تابستان امسال ناپولی را ترک خواهد کرد. او تنها دو سال هدایت این تیم را بر عهده داشت اما موفق شد ناپولی را به قهرمانی سری آ در فصل ۲۵-۲۰۲۴ برساند و در فصل ۲۶-۲۰۲۵ نیز پس از رقابتی نزدیک، در جایگاه دوم قرار گیرد. اگر اینتر فصل فوقالعادهای را پشت سر نگذاشته بود، ناپولی میتوانست دوباره قهرمان شود. به همین دلیل، بسیاری از هواداران بدون تردید آرزو میکنند که کونته قراردادش را تمدید میکرد.
سوالی که اکنون مطرح شده این است که آیا کونته همچنان در سری آ باقی خواهد ماند یا مسیر دیگری را انتخاب میکند. برخی شایعات از احتمال حضور او روی نیمکت تیم ملی ایتالیا خبر میدادند، اما کونته این گمانهزنیها را رد کرده است. آیا جدایی او به معنای پایان دوران حضورش در سریآ خواهد بود؟ در ادامه به این موضوع میپردازیم.
کونته پس از پایان آخرین هفته فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ، به طور رسمی جدایی خود از ناپولی را اعلام کرد. هرچند مدت زیادی در این باشگاه حضور نداشت اما تأثیر او چشمگیر بود و آخرین مسابقهاش با پیروزی ۰-۱ مقابل اودینزه به پایان رسید که جایگاه دوم ناپولی پشت سر اینتر را قطعی کرد. کونته این تصمیم را در کنار اورلیو دی لورنتیس، رییس ناپولی، به صورت علنی تأیید کرد و فاش ساخت که این موضوع حدود یک ماه پیش به صورت خصوصی میان طرفین نهایی شده بود.
ناپولی نیز با پیامی کوتاه در شبکههای اجتماعی جدایی او را اعلام کرد: «برای همه چیز متشکریم، سرمربی.» این تأییدیه پس از یک نشست خبری پرتنش منتشر شد. کونته و دی لورنتیس درباره میزان تأثیر مصدومیتها بر ناکامی ناپولی در دفاع از عنوان قهرمانی اختلاف نظر داشتند. دی لورنتیس مصدومیت بازیکنان کلیدی را عامل اصلی دانست اما کونته تأکید کرد که اینتر شایسته قهرمانی بوده است.
کونته در ژوئن ۲۰۲۴ با قراردادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به ناپولی پیوست، اما تصمیم گرفت پیش از پایان قرارداد جدا شود. او نبود اتحاد و همدلی کافی را یکی از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرد. او در نخستین فصل حضورش ناپولی را به قهرمانی سری آ رساند و به نخستین مربی تاریخ تبدیل شد که با سه باشگاه مختلف فاتح اسکودتو شده است، پس از موفقیت با یوونتوس و اینتر، این بار با ناپولی به این افتخار دست یافت. ناپولی همچنین تحت هدایت او فاتح سوپرکاپ ایتالیا شد و دی لورنتیس پس از این موفقیت در دسامبر ۲۰۲۵ از عملکرد تیمش تمجید کرد.
با این حال، پایان همکاری او با ناپولی چندان غیرمنتظره نبود. کونته در طول دوران مربیگری خود بارها الگوی مشابهی را تکرار کرده است، تأثیرگذاری سریع، تعیین استانداردهای بالا، ایجاد تنش با مدیران باشگاه و در نهایت جدایی پیش از پایان قرارداد. پس از شکست مقابل بولونیا و اختلاف نظرها درباره خریدهای زمستانی، تنشها افزایش یافت و هم کونته و هم دی لورنتیس تأیید کردند که تصمیم به جدایی مدتها قبل گرفته شده بود.
بزرگترین شایعه پیرامون آینده او مربوط به تیم ملی ایتالیا بود و با وجود تکذیبهای کونته، هنوز این احتمال کاملاً از بین نرفته است. رسانههای مختلف ایتالیایی در ماههای آوریل و می نام او را در صدر فهرست گزینههای فدراسیون قرار داده بودند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کونته از سری آ فاصله خواهد گرفت اما همچنان در فوتبال ایتالیا باقی میماند و حضور در سطح ملی او را از چالشهای همیشگی بازار نقل و انتقالات و اختلافات مدیریتی دور خواهد کرد.
البته شایعات دیگری نیز درباره ماندن او در سری آ وجود دارد. برخی گزارشها از احتمال تغییرات گسترده روی نیمکت باشگاههای بزرگ خبر دادهاند و از میلان به عنوان یکی از مشتریان احتمالی کونته نام برده شده است. در مقابل، گفته میشود ماسیمیلیانو آلگری نیز پس از جدایی از میلان میتواند به ناپولی یا تیم ملی ایتالیا برود و شاید شاهد نوعی جابهجایی میان مربیان مطرح فوتبال ایتالیا باشیم.
آیا این پایان کار کونته در سریآ خواهد بود؟
احتمالاً نه، اما شاید پایان این فصل از دوران حرفهای او در لیگ ایتالیا باشد. اعتبار کونته در سری آ همچنان در بالاترین سطح قرار دارد. او با یوونتوس، اینتر و ناپولی قهرمان لیگ شده و بارها ثابت کرده است که توانایی متحول کردن تیمها در مدت زمانی کوتاه را دارد. به همین دلیل، باشگاههای بزرگ همچنان به جذب او علاقه خواهند داشت.
با این حال، همان ویژگیهایی که او را به مربی موفقی تبدیل میکنند (شدت عمل، توقعات بالا، فشار بر مدیران و تمایل به کنترل امور نقل و انتقالاتی) اغلب روابط او با باشگاهها را شکننده میکنند. تقریباً در تمام تیمهایی که هدایت کرده، در مقطعی دچار اختلاف شده است. با وجود این، او یوونتوس را بازسازی کرد، به انتظار طولانی اینتر برای قهرمانی پایان داد و ناپولی را دوباره به جمع مدعیان اصلی بازگرداند.
در دنیای فوتبال مربیانی که هیچگاه با مدیران باشگاهها دچار اختلاف نشوند بسیار کم هستند، اما کونته به دلیل شدت این درگیریها شهرت ویژهای دارد. شاید مشهورترین نمونه آن دوران حضورش در تاتنهام بود که او به صراحت از بازیکنان و مالکان این باشگاه انتقاد کرد. باید منتظر ماند و دید که مقصد بعدی کونته تیم ملی ایتالیا خواهد بود یا چالش دیگری را انتخاب میکند. اما اگر هم فعلاً از سری آ فاصله بگیرد، بعید به نظر میرسد این جدایی دائمی باشد. رابطه او با فوتبال ایتالیا همیشه ترکیبی از عشق و تنش بوده و به سختی میتوان تصور کرد که برای همیشه از رختکنهای سری آ دور بماند.