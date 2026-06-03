هلند ۰-۱ الجزایر | هشدار به کومان در آستانه آغاز جام جهانی

به گزارش ایلنا، شاگردان رونالد کومان در دیداری دوستانه که در ورزشگاه فاینورد شهر روتردام برگزار شد، برابر الجزایر غافلگیر شدند. تک گل این مسابقه را انیس حاج موسی، وینگر الجزایری فاینورد، در دقیقه ۸۶ به ثمر رساند تا هلند تاوان فرصت‌سوزی‌هایش را بدهد.

هلند بازی را هجومی آغاز کرد و در همان ۱۰ دقیقه ابتدایی، ضربه دونیل مالن به تیر دروازه برخورد کرد. دقایقی بعد نیز تیجانی رایندرز موفق به گلزنی شد، اما این گل به دلیل آفساید کرایسنسیو سامرویل در جریان حمله مردود اعلام شد.

در دقیقه ۱۹، بهترین فرصت هلند از دست رفت. سامرویل با یک ارسال دقیق، مالن را در موقعیت عالی قرار داد، اما مهاجم هلند در حالی که داخل محوطه جریمه بود، توپ را به شکلی عجیب از کنار تیر چپ دروازه به بیرون زد.

در سوی مقابل، محمد عموره خطرناک‌ترین موقعیت الجزایر در نیمه نخست را خلق کرد، اما ضربه او توسط یان پل فن هکه دفع شد.

پس از آغاز نیمه دوم و در حالی که دو تیم مجموعاً ۱۱ تعویض انجام داده بودند، جاستین کلایورت فرصت خوبی برای گلزنی داشت، اما زیدان، دروازه‌بان الجزایر، مانع باز شدن دروازه شد.

لحظه سرنوشت‌ساز مسابقه در دقایق پایانی رقم خورد. انیس حاج موسی در سمت راست محوطه جریمه از یورل هاتو عبور کرد و سپس با یک ضربه فنی تماشایی، توپ را دور از دستان روبین روفس به گوشه بالای دروازه فرستاد تا الجزایر ۱-۰ پیش بیفتد.

هلند در این مسابقه آمار ۲.۲ گل مورد انتظار (ایکس‌جی) ثبت کرد که ۱.۱۲ آن متعلق به دونیل مالن بود که در دقیقه ۶۹ جای خود را به تون کوپماینرز داد.

مهاجم رم با این نمایش ضعیف، فرصت تثبیت جایگاهش در ترکیب اصلی هلند برای جام جهانی را از دست داد؛ به‌ویژه اینکه ممفیس دپای، بهترین گلزن فعلی تیم ملی هلند، پس از بازگشت از مصدومیت در نیمه دوم به میدان آمد.

در خط حمله هلند، سامرویل یکی از معدود بازیکنان امیدوارکننده بود، در حالی که خط دفاعی این تیم نیز بابت دریافت گل چندان سرزنش نخواهد شد، چرا که گل الجزایر روی یک ضربه فوق‌العاده از سوی حاج موسی به ثمر رسید.

وینگر فاینورد که از روی نیمکت وارد زمین شده بود، نمایش بسیار تأثیرگذاری داشت. او دو موقعیت گل خلق کرد، در کنار رایان آیت‌نوری بیشترین تعداد دریبل (۳) را ثبت کرد، چهار بار مالکیت توپ را به دست آورد و با شوتی که تنها ۰.۰۲ ایکس‌جی داشت، گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند.

در مجموع، ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی الجزایر، از این نتیجه بسیار راضی خواهد بود؛ چرا که تیمش آماده می‌شود تا در تاریخ ۱۶ ژوئن رقابت‌های جام جهانی را با بازی مقابل آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، آغاز کند.

در مقابل، رونالد کومان امیدوار است تیمش در آخرین بازی تدارکاتی پیش از جام جهانی واکنش بهتری نشان دهد. هلند پیش از دیدار نخست خود مقابل ژاپن در ۱۴ ژوئن، یک بازی دوستانه دیگر برابر ازبکستان برگزار خواهد کرد.

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