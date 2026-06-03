پرز رسما تایید کرد: مورینیو سرمربی رئال شد

به گزارش ایلنا، کارزار انتخاباتی فلورنتینو پرز شامگاه چهارشنبه و درست در لحظه آغاز حضور انریکه ریکلمه در برنامه تلویزیونی ال هورمیگرو، بازگشت سرمربی پرتغالی را به‌طور رسمی اعلام کرد. قرار بود ریکلمه در این برنامه از جذب یک ستاره بزرگ رونمایی کند، اما پرز با یک حرکت رسانه‌ای، توجهات را به سمت خود جلب کرد.

فلورنتینو در اقدامی متقابل، ویدئوی کوتاهی منتشر کرد که در آن ژوزه مورینیو با پیراهن رئال مادرید دیده می‌شد و تنها یک پاسخ کوتاه اما قاطع می‌داد:«بله.» به این ترتیب، اگر فلورنتینو پرز در انتخابات روز یکشنبه پیروز شود، مورینیو بار دیگر هدایت رئال مادرید را بر عهده خواهد گرفت.

مورینیو بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ سرمربی رئال مادرید بود و توانست در اوج قدرت بارسلونای پپ گواردیولا و لیونل مسی، سطح رقابت‌پذیری تیم مادریدی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. او در آن دوران سه جام برای رئال مادرید به دست آورد که مهم‌ترین آن‌ها «لالیگای رکوردها» بود که رئال رکورد بیشترین امتیاز و بیشترین گل زده در تاریخ لیگ اسپانیا را شکست.

با وجود پیشرفت چشمگیر تیم در دوران حضور مورینیو، بزرگ‌ترین ناکامی او در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد. هرچند او توانست طلسم چندین ساله حذف در مرحله یک‌هشتم نهایی را بشکند، اما هرگز نتوانست تیم را فراتر از نیمه‌نهایی ببرد.

دردناک‌ترین شکست آن دوران در سال ۲۰۱۲ رقم خورد که رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و در ضربات پنالتی برابر بایرن مونیخ حذف شد. در آن دیدار کریستیانو رونالدو، کاکا و سرخیو راموس پنالتی‌های خود را از دست دادند و رؤیای فتح لیگ قهرمانان برای مورینیو و رئال از بین رفت.

حال قرار است داستان خاص دیگری نوشته شود و ژوزه مورینیو روی نیمکت‌های سانتیاگو برنابئو بنشیند. او آماده است که بر بارسلونای هانسی فلیک غلبه کند و به بحران بی‌جامی‌های رئال مادرید پایان دهد، اما یک شرط بزرگ وجود دارد: فلورنتینو پرز باید در انتخابات پیروز شود.

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