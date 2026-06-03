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واکنش سردار آزمون به حضور مورینیو در رئال مادرید

واکنش سردار آزمون به حضور مورینیو در رئال مادرید
کد خبر : 1794122
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سردار آزمون با انتشار یک استوری در اینستاگرام به رسمی شدن حضور ژوزه مورینیو در رئال مادرید واکنش نشان داد و برای سرمربی سابق خود آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا، سردار آزمون، ستاره فوتبال ایران، پس از اعلام رسمی حضور ژوزه مورینیو روی نیمکت رئال مادرید، با انتشار تصویری از دوران همکاری خود با این مربی پرتغالی در رم، توجه‌ها را جلب کرد. آزمون در این استوری با تگ کردن مورینیو نوشت: «موفق باشی رئیس» و حمایت خود را از سرمربی سابقش نشان داد.

آزمون و مورینیو در فصل ٢۴-٢٠٢٣ در باشگاه رم با یکدیگر همکاری داشتند. هرچند حضور مهاجم ایرانی در جمع جالوروسی چندان طولانی نبود، اما رابطه خوب او با مورینیو بارها در رسانه‌های ایتالیایی بازتاب پیدا کرد. انتشار این پیام نیز نشان می‌دهد که ارتباط مثبت میان دو طرف همچنان حفظ شده و آزمون برای ادامه مسیر حرفه‌ای این مربی سرشناس ارزش ویژه‌ای قائل است.

واکنش سردار آزمون به حضور مورینیو در رئال مادرید

مورینیو که یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال جهان به شمار می‌رود، اکنون چالش جدیدی را در رئال مادرید آغاز کرده است؛ باشگاهی که انتظارات در آن همواره در بالاترین سطح قرار دارد و باید دید مرد پرتغالی در دومین دوره حضور خود در لوس بلانکوس چه نتایجی کسب خواهد کرد. 

 

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