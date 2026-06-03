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طارمی: تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، خوشحال کردن مردم ایران است

طارمی: تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، خوشحال کردن مردم ایران است
کد خبر : 1794119
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مهاجم تیم ملی ایران در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که ملی‌پوشان ایران با تمام توان برای شادی مردم به میدان می‌روند و معتقد است ورزش باید پیام‌آور صلح، احترام و همبستگی باشد.

به گزارش ایلنا،  مهدی طارمی در حاشیه اردوی تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، درباره میزبانی آمریکا از این رقابت‌ها اظهار کرد برگزاری جام جهانی مستلزم رعایت قوانین و استانداردهای مشخص است و ورزش باید همواره از مسائل سیاسی فاصله داشته باشد.

او با اشاره به تاثیر گسترده جام جهانی در سطح جهان گفت این مسابقات با میلیاردها بیننده، فرصت مناسبی برای ترویج مفاهیمی مانند صلح، احترام و آرامش میان ملت‌هاست و می‌تواند پیام دوستی را به سراسر دنیا منتقل کند.

مهاجم تیم ملی ایران همچنین درباره شرایط اخیر کشور گفت اتفاقات رخ داده برای مردم ایران تلخ و ناگوار بوده، اما بازیکنان تیم ملی تلاش می‌کنند با عملکرد خود در زمین مسابقه، بخشی از این سختی‌ها را جبران کنند.

طارمی در این باره اظهار داشت: «تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، خوشحال کردن مردم ایران است و این بزرگ‌ترین وظیفه ما در شرایط فعلی محسوب می‌شود.»

ستاره فوتبال ایران در ادامه درباره شرایط فنی تیم ملی نیز تاکید کرد که همه بازیکنان با تمرکز کامل در اردو حضور دارند و هدف مشترک آنها موفقیت در جام جهانی است. او افزود که مسائل خارج از زمین مسابقه نباید بر عملکرد ملی‌پوشان تاثیر بگذارد.

طارمی در پایان با تاکید بر اینکه ورزش از سیاست جداست، گفت تیم ملی ایران تلاش می‌کند تصویری واقعی از مردم ایران به نمایش بگذارد و نشان دهد که پیام اصلی ورزش، صلح، احترام متقابل و دوستی میان ملت‌هاست.

 

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