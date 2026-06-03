رویای مهاجم برزیل برای درخشش در جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیاگو که این روزها همراه با کاروان برزیل در آمریکا حضور دارد، در نشست خبری اردوی سلسائو درباره رقابت سنگین برای حضور در ترکیب اصلی گفت با وجود تعداد زیاد مهاجمان باکیفیت، از حضور در جمع ۲۶ بازیکن منتخب کارلو آنچلوتی احساس غرور می‌کند.

مهاجم برنتفورد با اشاره به رقابت فشرده در خط حمله برزیل اظهار داشت هیچ بازیکنی نمی‌تواند از جایگاه خود در تیم ملی مطمئن باشد، اما دعوت شدن به جمع ملی‌پوشان را نشانه اعتماد کادر فنی دانست. او تأکید کرد قصد دارد با ادامه تلاش و پیشرفت، سهم خود را در موفقیت برزیل ایفا کند و شادی را برای هواداران این کشور به ارمغان بیاورد.

این بازیکن ۲۵ ساله که در دو اردوی اخیر نیز از سوی آنچلوتی دعوت شده، تاکنون دو بار برای تیم ملی برزیل گلزنی کرده است. هر دو گل او در دیدارهای دوستانه و از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده‌اند.

تیاگو در بخش دیگری از صحبت‌هایش از مسیر دشواری که برای رسیدن به تیم ملی طی کرده سخن گفت و پوشیدن پیراهن زرد برزیل را تحقق یکی از بزرگ‌ترین رویاهای زندگی خود دانست. او تاکید کرد نمایندگی میلیون‌ها هوادار برزیلی مسئولیتی بزرگ و در عین حال افتخاری فراموش‌نشدنی است.

مهاجم سلسائو در پایان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی خود گفت تلاش می‌کند در جام جهانی علاوه بر توانایی‌های فنی، روحیه جنگندگی، انگیزه و اشتیاقش برای بازی با پیراهن برزیل را نیز به نمایش بگذارد تا هواداران بیشتر با داستان زندگی و مسیر حرفه‌ای او آشنا شوند.

انتهای پیام/