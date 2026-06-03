جدایی آلگری از میلان وارد مرحله پیچیده شد
در حالی که ماسیمیلیانو آلگری برای هدایت ناپولی به توافق رسیده، روند فسخ قرارداد او با میلان همچنان ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه میلان پس از ناکامی در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا و شکست خانگی مقابل کالیاری، تصمیم به پایان همکاری با ماسیمیلیانو آلگری گرفت. روسونری همچنین در بیانیه رسمی خود از قطع همکاری با ایگلی تاره، جورجو فورلانی و جفری مونکادا نیز خبر داد تا تغییرات گستردهای در ساختار مدیریتی و فنی باشگاه رقم بخورد.
آلگری که از مدتها قبل مذاکرات مثبتی با ناپولی داشته، گزینه اصلی جانشینی آنتونیو کونته محسوب میشود و گفته میشود بر سر قراردادی دو ساله با این باشگاه به توافق رسیده است.
با این حال، سرمربی ایتالیایی پیش از آغاز رسمی همکاری با ناپولی باید وضعیت قرارداد خود با میلان را مشخص کند. برخلاف برخی گزارشها که از نهایی شدن توافق در روزهای اخیر خبر داده بودند، روند فسخ قرارداد هنوز به پایان نرسیده و مذاکرات میان طرفین ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، اگرچه احتمال ورود پرونده به یک اختلاف حقوقی طولانی کاهش یافته، اما همچنان برخی جزئیات باقیمانده نیازمند بررسی است. وکلای دو طرف در حال پیگیری روند اداری و حقوقی موضوع هستند و گفتوگوها برای رسیدن به توافق نهایی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.