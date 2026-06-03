سلاح مخفی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی انگلیس برای مقابله با چالشهای جام جهانی ۲۰۲۶ از یک فناوری پیشرفته پایش سلامت استفاده میکند؛ ابزاری که کریستیانو رونالدو و چند ستاره مطرح ورزش جهان نیز از سرمایهگذاران و کاربران آن هستند.
به گزارش ایلنا، شاگردان توماس توخل در نخستین تمرینات خود در آمریکا با دستگاه هوشمندی به نام «WHOOP» دیده شدند؛ گجتی که به صورت شبانهروزی وضعیت جسمانی بازیکنان را بررسی میکند و اطلاعات دقیقی از ضربان قلب، کیفیت خواب و روند ریکاوری در اختیار کادر فنی قرار میدهد.
کادر پزشکی و بدنسازی انگلیس امیدوار است با استفاده از دادههای این فناوری، تاثیر خستگی ناشی از سفرهای طولانی و تغییر مناطق زمانی را به حداقل برساند. سهشیرها در طول رقابتهای جام جهانی باید برای برگزاری مسابقات خود میان چند شهر مختلف آمریکا جابهجا شوند؛ موضوعی که میتواند روی آمادگی بدنی بازیکنان تاثیر بگذارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت سازنده، سفرهای طولانی و پدیده جتلگ میتواند کیفیت خواب و شاخصهای فیزیولوژیکی ورزشکاران را به شکل محسوسی کاهش دهد. به همین دلیل، دادههای لحظهای این دستگاه به مربیان کمک میکند تا میزان تمرین، استراحت و آمادگی روزانه هر بازیکن را با دقت بیشتری مدیریت کنند.
توماس توخل پیش از این نیز نسبت به شرایط سخت جام جهانی ۲۰۲۶ هشدار داده و معتقد بود گرمای هوا و حجم بالای سفرها چالش مشترک تمامی تیمهای حاضر در این رقابتها خواهد بود.
استفاده از فناوریهای نوین برای تیم ملی انگلیس موضوع تازهای نیست. این تیم در یورو ۲۰۲۴ نیز از ابزارهای هوشمند پایش سلامت بهره برده بود تا بازیکنان با بهترین شرایط بدنی وارد مسابقات شوند.