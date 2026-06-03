به گزارش ایلنا، ایکر کاسیاس که به عنوان مهمان ویژه در مراسم رونمایی از مجموعه جدید فیگورهای فوتبالی حضور داشت، در پاسخ به سوالی درباره شخصیت محبوب خود در این مجموعه، کریستیانو رونالدو را انتخاب کرد. دروازه‌بان سابق رئال مادرید با لحنی طنزآمیز گفت که شاید سازندگان می‌توانستند این فیگور را قدرتمندتر طراحی کنند.

کاسیاس که سال‌ها در کنار رونالدو در رئال مادرید بازی کرده، در ادامه به خاطرات قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۰ پرداخت و آن موفقیت را تحقق رویایی دانست که از دوران کودکی در ذهنش داشته است. او تاکید کرد فتح جام جهانی کار آسانی نیست و نسل طلایی فوتبال اسپانیا توانست آرزوی میلیون‌ها هوادار این کشور را محقق کند.

سنگربان سابق لاروخا درباره جام جهانی ۲۰۲۶ نیز معتقد است این رقابت‌ها به دلیل افزایش تعداد تیم‌ها و مسابقات، شرایط متفاوتی نسبت به دوره‌های گذشته خواهد داشت.

کاسیاس در ارزیابی مدعیان قهرمانی جام جهانی، از فرانسه، آرژانتین و اسپانیا به عنوان مهم‌ترین گزینه‌ها نام برد و ابراز امیدواری کرد تیم ملی اسپانیا بتواند با حضور در فینال، دومین ستاره قهرمانی جهان را به پیراهن خود اضافه کند.

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