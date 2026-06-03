ادعای تازه لوگانو درباره مسی و رونالدو خبرساز شد
کاپیتان پیشین تیم ملی اروگوئه با اشاره به مدعیان جام جهانی ۲۰۲۶، از پرتغال به عنوان یکی از شانسهای اصلی قهرمانی نام برد و در اظهارنظری جنجالی بار دیگر به داوریهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و قهرمانی آرژانتین پرداخت.
به گزارش ایلنا، دیگو لوگانو در گفتوگویی تلویزیونی درباره تیمهای مدعی فتح جام جهانی ۲۰۲۶، ابتدا از تیم ملی برزیل به عنوان مهمترین نماینده آمریکای جنوبی یاد کرد. او معتقد است سلسائو روند رو به رشدی را پشت سر میگذارد و میتواند تا مراحل پایانی رقابتها پیش برود.
مدافع سابق اروگوئه در ادامه به بررسی دیگر مدعیان از جمله اسپانیا، فرانسه و پرتغال پرداخت و در نهایت تیم ملی پرتغال را یکی از جدیترین گزینههای قهرمانی دانست. او در بخشی از صحبتهایش اظهار کرد پرتغال علاوه بر برخورداری از بازیکنان باکیفیت، از شرایط مثبتی بهره میبرد که میتواند این تیم را به موفقیت برساند.
لوگانو همچنین در اظهارنظری که بازتاب گستردهای در رسانههای آمریکای جنوبی داشته، مدعی شد کریستیانو رونالدو در جام جهانی آینده میتواند از شرایطی مشابه آنچه لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۲ تجربه کرد بهرهمند شود؛ موضوعی که بار دیگر واکنشهای مختلفی را به همراه داشته است.
تیم ملی پرتغال با هدایت روبرتو مارتینز و در اختیار داشتن نسلی از بازیکنان مطرح فوتبال اروپا، امیدوار است پس از موفقیت در یورو ۲۰۱۶ و لیگ ملتهای اروپا، برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. این رقابتها همچنین میتواند آخرین حضور کریستیانو رونالدو در جام جهانی باشد؛ ستارهای که هنوز موفق به کسب این جام ارزشمند نشده است.
کاپیتان اسبق اروگوئه پیش از این نیز نسبت به روند قهرمانی آرژانتین در جام جهانی قطر انتقاداتی مطرح کرده بود. او در سال ۲۰۲۳ با اشاره به پنالتیهای اعلامشده به سود آرژانتین، برخی تصمیمات داوری آن مسابقات را بحثبرانگیز توصیف کرد.
لوگانو در ادامه آن اظهارات، از جایگاه و نفوذ جهانی لیونل مسی سخن گفته و معتقد بود محبوبیت و تاثیرگذاری این ستاره آرژانتینی در فضای فوتبال جهان، عاملی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. با این حال او تأکید کرده بود آرژانتین نیز توانسته از شرایط موجود به بهترین شکل بهره ببرد و مسیر قهرمانی را طی کند.