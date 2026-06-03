به گزارش ایلنا، آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار دوستانه مقابل مالی، شامگاه امروز چهارشنبه در کمپ تمرینی تیم ملی در آنتالیا برگزار شد.

این تمرین ۹۰ دقیقه به طول انجامید و ملی‌پوشان زیر نظر امیر قلعه‌نویی و کادر فنی، برنامه‌های تاکتیکی و فنی مدنظر برای دیدار فردا برابر مالی را مرور کردند.

با وجود بسته بودن تمرین امروز تیم ملی، نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی از جمله رویترز و آسوشیتدپرس در محوطه ورودی تمرین تیم ملی حضور داشتند و تصاویر مربوط به ورود اعضای تیم به مجموعه تمرینی و همچنین خروج بازیکنان از محل تمرین را ثبت و مخابره کردند.

تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی به پایان رسید.

گفتنی است، دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و مالی فردا (پنجشنبه) از ساعت 20:30 به وقت تهران، پشت درهای بسته مجموعه تمرینی مردان برگزار خواهد شد.

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