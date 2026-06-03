مارکینیوش: در این جام جهانی اول گل بزنی یعنی بردی!
کاپیتان تیم ملی برزیل معتقد است گرمای هوا و خستگی پایان فصل بزرگترین رقبای تیمها در جام جهانی 2026 خواهند بود.
به گزارش ایلنا، مارکینیوش کاپیتان تیم ملی برزیل و باشگاه پاریسنژرمن امروز در یک نشست خبری در کمپ تیم ملی کشورش پیشبینی کرد که بزرگترین دشمنان تیمهای ملی در جام جهانی 2026 در ایالات متحده، کانادا و مکزیک گرمای هوا و فرسودگی فیزیکی بازیکنها در پایان فصل خواهند بود.
این مدافع باتجربه پیش از این در چنین شرایطی بازی کرده است. او سال گذشته با پاری سن ژرمن در جام جهانی باشگاهها حضور داشت. تورنمنتی که پاریسنژرمن به مقام نایبقهرمانی رسید و در فینال با نتیجه 3-0 مغلوب چلسی شد.
مارکینیوش در نشست خبری امشب در کمپ برزیل گفت: « در جام جهانی باشگاهها گرما، خستگی و فرسودگی عوامل بسیار مهمی بودند، به خصوص برای تیمهایی که به فینال رسیدند. فینال در بعدازظهر و در گرمایی طاقتفرسا برگزار شد. اینها عواملی هستند که روی نتایج و روند بازی تاثیر مستقیم میگذارند. این برای من تجربه مهمی بود تا متوجه شوم چه مراقبتها و تمریناتی جواب میدهند تا بتوانیم تیم را در بهترین شرایط ممکن نگه داریم.»
گرما در واقع یکی از بزرگترین نگرانیها در طول برگزاری جام جهانی 2026 است. در ماههای اخیر کارشناسان بارها درباره احتمال دماهای خطرناک برای ورزشکاران و هواداران در طول مسابقات هشدار دادهاند.
تحلیلهای یک گروه تحقیقاتی اقلیمی نشان میدهد که حدود یکچهارم از 104 مسابقه این تورنمنت که در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود در شرایطی فراتر از محدودههای ایمنی توصیه شده توسط فیفپرو انجام خواهد شد. این آمار نشاندهنده خطری تقریبا دو برابر بیشتر از جام جهانی 1994 در ایالات متحده است.
مارکینیوش تاکید میکند که استراتژی کادر فنی در رویارویی با چنین سناریوی دشواری تا چه حد حیاتی است. او گفت: «تیمی که اول گل میزند و از حریف پیش میافتد برتری بزرگی دارد.»
او در ادامه صحبتهایش گفت: «دویدن دنبال جبران نتیجه در هوای گرم انرژی بسیار بیشتری از شما میگیرد. تجربه من در جام جهانی باشگاهها و چیزی که سعی کردهام با همتیمیها و کادر فنی در میان بگذارم این است که شروع مقتدرانه و با تمرکز در بازیها چقدر اهمیت دارد. در بازی مقابل رئال مادرید و چلسی تیمی که اول گل زد برنده شد. جبران گل خورده در آن هوا به شدت سخت است.»
در بازی مقابل رئال مادرید پاریسنژرمن در دقیقه 6 گل اول را زد و در دقیقه 9 اختلاف را 2 برابر کرد و بازی در نهایت با نتیجه 4-0 به سود تیم فرانسوی تمام شد. در فینال هم کول پالمر در دقیقه 22 برای چلسی گلزنی کرد و انگلیسیها با پیروزی 3-0 جام را بالای سر بردند.
کاپیتان برزیل در پاسخ به سوالی درباره تفاوت این تیم ملی برزیل با نسلهای قبلی از مقایسه مستقیم خودداری کرد و گفت هیچ فرمول تضمینشدهای برای موفقیت وجود ندارد.
او در این باره گفت: «به اعتقاد من فوتبال هر روز بیشتر نشان میدهد که هیچ فرمول مخفیانهای برای موفقیت وجود ندارد. فلسفهها و راههای زیادی برای رسیدن به قله وجود دارد و فوتبال ثابت کرده که یک بازی کاملا تیمی است. ما به تک تک بازیکنان نیاز داریم تا از نظر فیزیکی و ذهنی در بهترین شرایط باشند. این دقیقا همان چیزی است که ما روی آن تمرکز کردهایم.»
مارکینیوش در پایان صحبتهایش گفت: «من گزارشها و مصاحبههای زیادی از قهرمانان سابق میبینم که در دورههایی ناکام بودند و در دورههای بعدی به قهرمانی رسیدند. فکر میکنم داشتن بازیکنانی که روزهای تلخ را تجربه کردهاند میتواند یک نکته مثبت باشد تا این تجربه و انگیزه را به کسانی که برای اولین بار جام جهانی را تجربه میکنند منتقل کنند.»