رنگ پیراهن ایران مقابل مصر مشخص شد
در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران هنوز به صورت رسمی رنگ پیراهن تیم ملی در مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام نکرده، اطلاعات منتشرشده از سوی رسانههای مصری میتواند تصویری اولیه از لباس شاگردان امیر قلعهنویی در یکی از حساسترین بازیهای مرحله گروهی ارائه دهد.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، جزئیات مربوط به مسابقات مرحله گروهی به تدریج در حال انتشار است. در این میان، رسانههای مصری با انتشار برنامه کامل لباسهای تیم ملی این کشور در سه مسابقه ابتدایی، ناخواسته بخشی از معمای لباس تیم ملی ایران را نیز روشن کردهاند.
براساس اطلاعات منتشرشده، تیم ملی مصر در دیدار سوم خود در مرحله گروهی که روز ۲۷ ژوئن برابر ایران برگزار میشود، با پیراهن قرمز، شورت مشکی و جوراب مشکی به میدان خواهد رفت. همچنین دروازهبان این تیم نیز لباس آبی روشن بر تن خواهد داشت.
این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا میکند که طبق قوانین فیفا، دو تیم و همچنین دروازهبانان باید با رنگهای کاملاً متمایز وارد زمین شوند. به همین دلیل حالا میتوان حدس زد که تیم ملی ایران در مسابقه برابر مصر امکان استفاده از لباس اصلی سفیدرنگ خود را نخواهد داشت و احتمالاً با یکی از کیتهای دوم یا سوم به میدان میرود.
نکته جالب اینکه فدراسیون فوتبال ایران تاکنون جزئیات رسمی مربوط به رنگ لباس تیم ملی در سه مسابقه مرحله گروهی را منتشر نکرده است؛ موضوعی که باعث شده اطلاعات منتشرشده از سوی رسانههای مصری به یکی از نخستین نشانهها درباره انتخاب لباس شاگردان امیر قلعهنویی تبدیل شود.
هرچند رنگ پیراهن در نتیجه مسابقه تأثیری مستقیم ندارد، اما انتخاب کیت مسابقه همواره یکی از جزئیات مورد توجه هواداران و رسانهها در رویدادهای بزرگ بوده است. بهویژه در جام جهانی که تصاویر و نمادهای بصری هر تیم، بخشی از هویت آن در بزرگترین ویترین فوتبال جهان را شکل میدهد.
حالا باید منتظر اعلام رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال ایران ماند تا مشخص شود ملیپوشان ایرانی در دیدار حساس برابر مصر با چه رنگ و ترکیبی وارد زمین خواهند شد؛ هرچند به نظر میرسد رسانههای مصری زودتر از همه بخشی از این معما را حل کردهاند.