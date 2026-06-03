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گل‌محمدی با استاندار دهوک دیدار کرد

گل‌محمدی با استاندار دهوک دیدار کرد
کد خبر : 1794085
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یحیی گل‌محمدی در ادامه سفر خود به عراق، با استاندار دهوک دیدار و درباره حضور احتمالی در فوتبال این کشور گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا،  یحیی گل‌محمدی که طی روزهای اخیر برای مذاکره با دو باشگاه عراقی راهی این کشور شده است، امروز با استاندار دهوک دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان این نشست، استاندار دهوک از حضور سرمربی سابق پرسپولیس و فولاد در عراق استقبال کرد و ابراز امیدواری داشت مذاکرات میان طرفین به نتیجه برسد و گل‌محمدی هدایت تیم دهوک را بر عهده بگیرد.

سرمربی سابق پرسپولیس که سابقه کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را در کارنامه دارد، همچنین موفق شده تیمش را به فینال لیگ قهرمانان آسیا برساند و از همین رو یکی از گزینه‌های جدی نیمکت دهوک به شمار می‌رود.

در صورت نهایی شدن توافق میان طرفین، گل‌محمدی به دومین سرمربی ایرانی حاضر در لیگ عراق تبدیل خواهد شد؛ رقابت‌هایی که هم‌اکنون علیرضا منصوریان نیز در آن فعالیت می‌کند.

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