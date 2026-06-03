محسن بنگر از شهرداری نوشهر جدا شد

به گزارش ایلنا، باشگاه شهرداری نوشهر در پی نتایج اخیر خود در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال، تصمیم به ایجاد تغییر در کادر فنی گرفت و همکاری با محسن بنگر را خاتمه داد.

شهرداری نوشهر در هفته بیست‌وهفتم لیگ یک مقابل آریو اسلامشهر به تساوی رسید؛ نتیجه‌ای که باعث شد این تیم به منطقه سقوط جدول وارد شود. این در حالی بود که آریو از میانه نیمه نخست با اخراج یکی از بازیکنان خود ۱۰ نفره شده بود، اما شاگردان بنگر نتوانستند از این برتری عددی برای کسب سه امتیاز استفاده کنند.

تیم نوشهری در هفته‌های اخیر نیز شرایط مطلوبی نداشته است. آنها پس از واگذاری مالکیت باشگاه از شهرداری نوشهر به گروه تجاری ریاحی‌فر، در سه مسابقه اخیر خود دو تساوی برابر مس شهربابک و آریو اسلامشهر و یک شکست مقابل پارس جنوبی جم را تجربه کردند.

این نتایج باعث شد شهرداری نوشهر با ۲۳ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول قرار بگیرد و مدیران باشگاه برای تغییر شرایط، تصمیم به قطع همکاری با کادر فنی فعلی بگیرند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، علاوه بر محسن بنگر، سایر اعضای کادر فنی نیز از سمت خود کنار رفته‌اند و مدیران باشگاه به‌زودی سرمربی جدید تیم را معرفی خواهند کرد.

شهرداری نوشهر در هفته آینده لیگ یک باید در بندرعباس به مصاف پالایش نفت برود؛ تیمی که هدایت آن را ابراهیم صادقی بر عهده دارد.

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