سپاهان علیه فدراسیون؛ چه کسی حکم حذف طلاییپوشان را امضا کرد؟
باشگاه سپاهان با انتشار بخشی از پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا، روایت تازهای از پرونده مجوز حرفهای خود ارائه کرد و با طرح پرسشی مستقیم، نقش فدراسیون فوتبال ایران در این ماجرا را زیر ذرهبین برد.
به گزارش ایلنا، پرونده عدم صدور مجوز حرفهای باشگاه سپاهان وارد مرحله تازهای شده است. در حالی که طی روزهای اخیر مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته صدور مجوز حرفهای، رد درخواست تمدید مهلت از سوی AFC را عامل اصلی این اتفاق عنوان میکردند، باشگاه سپاهان با انتشار متنی در فضای مجازی، روایت متفاوتی را مطرح کرده است.
باشگاه سپاهان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا به درخواست این باشگاه منتشر کرد. در این پاسخ تأکید شده که مرجع اعطای مجوز حرفهای، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است. سپاهان نیز در واکنش به این موضوع پرسیده است: «اگر مرجع صدور مجوز فدراسیون فوتبال است، چه نهادی از اعطای مجوز به ما جلوگیری کرده است؟»
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که پیشتر مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای، اعلام کرده بود سپاهان به دلیل ارائه نشدن گزارش حسابرس در موعد مقرر موفق به دریافت مجوز نشده است. او همچنین از تلاش فدراسیون فوتبال برای دریافت مهلت بیشتر از AFC با استناد به شرایط خاص و بند فورسماژور خبر داده بود؛ درخواستی که به گفته وی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا پذیرفته نشد.
با این حال، مدیران سپاهان معتقدند موضوع تنها به تأخیر در ارائه مدارک محدود نبوده است. امین کریمیان، معاون باشگاه سپاهان، عنوان کرده که صورتهای مالی باشگاه تکمیل شده بود اما فرآیند حسابرسی ویژه و بررسی برخی اسناد و تراکنشهای مالی سالهای گذشته، روند تأیید نهایی مدارک را با تأخیر مواجه کرده است.
از نگاه مسئولان سپاهان، مدارک مورد نیاز در نهایت آماده شده و به همین دلیل نیز درخواست بازنگری پرونده به AFC ارائه شده است. آنها بر این باورند که حذف این باشگاه از رقابتهای آسیایی صرفاً به دلیل نقص مدارک نبوده و باید ابعاد دیگری از پرونده نیز مورد توجه قرار گیرد.
موضوع اصلی اختلاف اکنون به ساختار صدور مجوز حرفهای بازمیگردد. بر اساس مقررات، بررسی مدارک و اعلام نتیجه اولیه بر عهده کمیتههای صدور مجوز در هر کشور است و کنفدراسیون فوتبال آسیا مستقیماً برای باشگاهها مجوز صادر نمیکند. همین مسئله باعث شده سپاهان مسئولیت تصمیم نهایی را متوجه فدراسیون فوتبال ایران بداند.
در مقابل، فدراسیون فوتبال همچنان بر اجرای یکسان مقررات برای تمامی باشگاهها تأکید دارد و معتقد است سپاهان نتوانسته در بازه زمانی تعیینشده، تمامی الزامات مورد نیاز را تکمیل کند.
با ادامه ابهامات پیرامون این پرونده و در شرایطی که هنوز وضعیت سهمیه آسیایی سپاهان و نحوه تعیین نماینده جایگزین به طور کامل روشن نشده، انتظار میرود فدراسیون فوتبال در روزهای آینده توضیحات بیشتری درباره روند بررسی این پرونده و تصمیمات اتخاذ شده ارائه کند.