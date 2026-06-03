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عیادت ناهید کیانی از مبینا نعمت‌زاده پس از جراحی

عیادت ناهید کیانی از مبینا نعمت‌زاده پس از جراحی
کد خبر : 1794033
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ناهید کیانی و باران نعمتی، دو عضو تیم ملی تکواندوی بانوان ایران، با حضور در بیمارستان نورافشار از مبینا نعمت‌زاده عیادت کردند.

به گزارش ایلنا،  ناهید کیانی، دارنده مدال طلای تکواندوی آسیا، به همراه باران نعمتی، عضو تیم ملی تکواندوی بانوان، با حضور در بیمارستان نورافشار از مبینا نعمت‌زاده دیدار و برای او آرزوی سلامتی کردند.

عیادت ناهید کیانی از مبینا نعمت‌زاده پس از جراحی

مبینا نعمت‌زاده که از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شده بود، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت. این جراحی توسط دکتر رازی انجام شد و روند درمانی این ملی‌پوش تکواندو از امروز وارد مرحله جدیدی شد.

 

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