به گزارش ایلنا، ناهید کیانی، دارنده مدال طلای تکواندوی آسیا، به همراه باران نعمتی، عضو تیم ملی تکواندوی بانوان، با حضور در بیمارستان نورافشار از مبینا نعمت‌زاده دیدار و برای او آرزوی سلامتی کردند.

مبینا نعمت‌زاده که از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شده بود، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت. این جراحی توسط دکتر رازی انجام شد و روند درمانی این ملی‌پوش تکواندو از امروز وارد مرحله جدیدی شد.

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