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تاکید استقلال و شهرداری منطقه ۱۶ بر توسعه ورزشگاه مرغوبکار

تاکید استقلال و شهرداری منطقه ۱۶ بر توسعه ورزشگاه مرغوبکار
کد خبر : 1793901
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مدیران باشگاه استقلال در نشستی با شهردار منطقه ۱۶ تهران، راهکارهای توسعه ورزشگاه مرغوبکار و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه ورزش و فعالیت‌های اجتماعی را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا،  علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در دیداری با دکتر کاشانی‌پور، شهردار منطقه ۱۶ تهران، درباره ظرفیت‌های همکاری میان دو مجموعه به گفت‌وگو پرداخت.

این نشست با حضور جمعی از مدیران ارشد باشگاه استقلال و مسئولان شهرداری منطقه ۱۶ برگزار شد و محور اصلی آن بررسی راه‌های تقویت تعاملات مشترک در حوزه ورزش، فرهنگ و مسئولیت‌های اجتماعی بود.

با توجه به قرار گرفتن ورزشگاه مرغوبکار در محدوده منطقه ۱۶ تهران، دو طرف درباره توسعه زیرساخت‌های این مجموعه ورزشی، افزایش امکانات موجود، حمایت از ورزش بانوان و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی تبادل نظر کردند.

در جریان این جلسه، همچنین بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش نشاط اجتماعی و گسترش مشارکت‌های مردمی از طریق برنامه‌های ورزشی تأکید شد.

شهردار منطقه ۱۶ تهران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با باشگاه استقلال، حمایت شهرداری از برنامه‌های توسعه‌ای این باشگاه را مورد تأکید قرار داد و از همراهی همه‌جانبه برای بهبود شرایط و ارتقای امکانات ورزشگاه مرغوبکار خبر داد.

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