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قصیده‌ای برای عظمت کهکشانی‌ها

رونمایی رسمی از کیت جدید و باشکوه رئال مادرید

رونمایی رسمی از کیت جدید و باشکوه رئال مادرید
کد خبر : 1793859
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باشگاه رئال مادرید به صورت رسمی از لباس اول و جدید خود برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، لباس جدید لوس بلانکوس به عنوان ادای احترامی مستقیم به عظمت و اصالتی که به طور تاریخی هویت این نهاد مادریدی را تعریف کرده‌اند، وارد بازار می‌شود.

این طرح جدید، پایه سفید نمادین و متمایز باشگاه را حفظ کرده است. این بار جزئیات ظریف اما چشمگیری در رنگ‌های سبز تیره و صورتی معرفی شده است که طراوت مدرنی را به لباس متمول مادریدی می‌بخشد.

رونمایی رسمی از کیت جدید و باشکوه رئال مادرید

نوآوری بزرگ امسال در بافت‌های این پیراهن نهفته است. این لباس دارای جزئیات بصری الهام‌گرفته از الماس‌ها و مرواریدهای تاج پادشاهی است؛ عناصری که موقعیت امپراتوری باشگاه خیابان کونچا اسپینا را در فوتبال جهان تقویت می‌کنند.

رونمایی رسمی از کیت جدید و باشکوه رئال مادرید

این کیت برای کسانی طراحی شده است که با اشتیاق فراوان با رئال مادرید زندگی می‌کنند، چه در داخل زمین و چه در خارج از آن. هدف این طرح، پیوند دادن شکوه گذشته با سبک زندگی فعلی هواداران است.

رونمایی رسمی از کیت جدید و باشکوه رئال مادرید

این پیراهن نه تنها بر تن ستارگان در سانتیاگو برنابئو خواهد رفت، بلکه میراث تاریخی باشگاه را در تک‌تک تارهای خود به همراه دارد. فروشگاه‌های رسمی باشگاه با توجه به انتظارات بالای هواداران، از همین حالا خود را برای موفقیت در فروش این کیت جذاب و شگفت‌انگیز آماده کرده‌اند.

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