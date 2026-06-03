به گزارش ایلنا، در شرایطی که کریستیانو رونالدو خود را آماده می‌کند تا در ۴۱ سالگی برای ششمین بار فرماندهی پرتغال را در جام جهانی بر عهده بگیرد، بار عاطفی و سنگین خداحافظی قریب‌الوقوع او سایه خود را بر سر تیم ملی انداخته است.

کارلوس گودینیو، مدیر سابق تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال پرتغال (FPF)، عمیقا ابراز تمایل کرد تا وداع فوق‌ستاره باشگاه النصر را در بالاترین نقطه ممکن فوتبال و با فتح تنها جام بزرگی که در طول دوران حرفه‌ای و رکوردشکن او جایش در ویترین افتخاراتش خالی مانده، تماشا کند.

گودینیو با صحبت در خصوص آینده این بازیکن باسابقه تایید کرد که اگرچه طول عمر فوتبالی رونالدو بی‌سابقه بوده، اما پایان این مسیر در حال نزدیک شدن است. وی در گفتگو با لوسا گفت: «بیایید امیدوار باشیم او در شرایطی بازنشسته شود - نمی‌دانم چه زمانی، اما بدن انسان ابدی نیست - که عنوانی با این عظمت را به دست آورده باشد. اما این برای پرتغال و سایر تیم‌های اروپایی آسان نخواهد بود. مسابقات در سه کشور برگزار می‌شود، آن هم با حضور بازیکنانی که سابقه زیادی در این مسابقات دارند؛ کسانی که آنجا هستند باید بدانند چگونه این دشواری‌ها را مدیریت کنند، به‌ویژه با توجه به این واقعیت که مسابقات در فواصال دوری برگزار می‌شود.»

چالش نهایی در آمریکای شمالی

جام جهانی ۲۰۲۶ که در ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به دلیل نیازهای پروازی مکرر و تغییرات آب‌وهوایی، برای تیم‌های اروپایی به عنوان یکی از سخت‌ترین تورنمنت‌های تاریخ شناخته می‌شود.

گودینیو هشدار داد که پرتغال باید کاملاً آماده باشد تا خستگی مفرطی را که ناگزیر به بازیکنان پس از گذراندن فصل‌های طاقت‌فرسای باشگاهی ضربه می‌زند، مدیریت کند. او خاطرنشان کرد که انتقال به قاره آمریکا، در مقایسه با مسابقات اخیری که در نزدیکی خانه‌شان برگزار شد، یک امتیاز منفی بزرگ برای کشورهای اروپایی به شمار می‌رود.

گودینیو در ادامه افزود: «جام جهانی به دلیل خستگی مفرطی که بازیکنان با خود می‌آورند، دشوار خواهد بود. تغییر قاره یک نکته منفی است، همان‌طور که برای کشورهای دیگر در قاره‌های دیگر نیز چنین خواهد بود. قدرتمندترین تیم‌ها بازیکنانی در رقابت‌های بزرگ باشگاهی دارند و خسته به آنجا می‌رسند، که این امر با سفرهای طولانی، تغییرات ساعت و آب‌وهوا تشدید می‌شود؛ مواردی که همگی بر عملکرد تاثیر می‌گذارند. آماده‌سازی دقیقی نیاز است. بازی در ایالات متحده بسیار سخت‌تر از بازی در آلمان است.»

مروری بر ظهور شگفت‌انگیز رونالدو

گودینیو که ۵۰ سال از عمر خود را در فدراسیون فوتبال پرتغال سپری کرده، تمام مسیر بین‌المللی رونالدو را از نزدیک نظاره‌گر بوده است. او روزهای اولیه در سال ۲۰۰۳ را به یاد آورد، زمانی که رونالدوی نوجوان به ترکیب تیم اضافه شد تا در کنار اسطوره‌هایی چون لوئیس فیگو، روی کاستا و فرناندو کوتو بازی کند. به گفته گودینیو، آن اتمسفر نقش بسزایی در شکل‌گیری "ذهنیت برنده" داشته است؛ ذهنیتی که دو دهه حضور این مهاجم در بالاترین سطح را تعریف می‌کند.

گودینیو گفت: «کار کردن با کریستیانو سخت نبود. رونالدو در ۱۸ سالگی و در بازی مقابل قزاقستان ظاهر شد، اما او گروهی از بازیکنان را در کنارش داشت که کمک زیادی به او کردند تا ابعاد جایگاهی که در آن قرار دارد را درک کند.» او همچنین اضافه کرد که این جوان همیشه «فوق‌العاده» بود و به سرعت توصیه‌ها را جذب می‌کرد، حتی زمانی که مجبور بود برخی «حرف‌های تند و جدی» را از سوی بزرگ‌ترهای باتجربه رختکن تحمل کند.

راه رسیدن به فینال ۲۰۲۶

تلاش پرتغال برای کسب افتخار از گروه K آغاز می‌شود، جایی که آن‌ها در تاریخ ۱۷ ژوئن در هیوستون به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو خواهند رفت. در حالی که پیروزی در دیدار افتتاحیه برای ایجاد انگیزه و شتاب اولیه بسیار حیاتی تلقی می‌شود، گودینیو به سرعت به هواداران یادآوری کرد که مبارزات موفقیت‌آمیز سلسائوی اروپا در یورو ۲۰۱۶ ثابت کرد یک شروع ناامیدکننده لزوماً به معنای پایان یک رویا نیست. پرتغال پس از بازی اول خود، در ادامه مرحله گروهی به مصاف ازبکستان و کلمبیا خواهد رفت.

گودینیو خاطرنشان کرد: «بازی اول همیشه بسیار مهم است. همه چیز به وضعیت روحی، خستگی و ذهنیت بستگی دارد، اما من متقاعد شده‌ام که با این بازیکنان و ظرفیت سازمانی که داریم می‌توانیم به آنجا برسیم، هرچند گفتن اینکه ما قهرمان خواهیم شد، زود هنگام است.» تمرکز اصلی همچنان بر سال ۲۰۲۶ باقی می‌ماند، اگرچه رویای بزرگ این است که قبل از اینکه بدن رونالدو در نهایت بگوید دیگر کافی است، بالا رفتن جام قهرمانی را روی دستان او تماشا کنیم.

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