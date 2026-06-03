به گزارش ایلنا، دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در گفت‌وگویی با فیفا و در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ درباره شرایط تیمش، ارزش قهرمانی جهان و همچنین آینده حرفه‌ای خود صحبت کرد.

دشان که چهارمین جام جهانی خود را به‌عنوان سرمربی خروس‌ها تجربه خواهد کرد، در پاسخ به پرسش‌ها درباره آینده‌اش پس از پایان مسابقات گفت: «از من نپرسید بعد از جام جهانی چه کاری انجام خواهم داد، چون خودم هم نمی‌دانم. اما هر کاری که انجام دهم، مطمئنم شرایط خوبی خواهد داشت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره پایان دوران طولانی حضور دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه افزایش یافته و از زین‌الدین زیدان به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی او نام برده می‌شود.

سرمربی فرانسه در ادامه تأکید کرد که در حال حاضر تنها به موفقیت تیمش در جام جهانی فکر می‌کند و گذشته را پشت سر گذاشته است. او گفت: «تنها چیزی که برای من اهمیت دارد، حال و آینده است. صادقانه بگویم، فقط همین مهم است.»

دشان همچنین درباره دو قهرمانی فرانسه در جام‌های جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۱۸ اظهار داشت: «آن موفقیت‌ها اکنون بخشی از تاریخ هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را از بین ببرد.»

قهرمان جهان در سال ۱۹۹۸ و سرمربی قهرمان فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸، درباره ارزش ویژه این عنوان نیز گفت: «هیچ چیز با قهرمان جهان شدن قابل مقایسه نیست. تمام بازیکنانی که به این افتخار رسیده‌اند، علاوه بر نام و نام خانوادگی‌شان، دوکلمه دیگر هم به هویت خود اضافه کرده‌اند؛ قهرمان جهان.»

فرانسه در حالی پا به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌گذارد که بسیاری از کارشناسان این تیم را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی می‌دانند. حضور ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه و عثمان دمبله نیز بر انتظارات از خروس‌ها افزوده است.

با این حال دشان ترجیح می‌دهد با احتیاط به این موضوع نگاه کند. او در پایان گفت: «ما جزو ۱۰ تا ۱۲ تیمی هستیم که شانس قهرمانی دارند، اما در نهایت فقط یک تیم می‌تواند جام را بالای سر ببرد.»

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