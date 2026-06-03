شکست سنگین سفیدپوشان نیوزیلند برابر هائیتی

به گزارش ایلنا، این مسابقه که در هوای شرجی برگزار شد، به دلیل وقوع صاعقه در نزدیکی ورزشگاه چیس با نیم ساعت تاخیر آغاز گردید. این دیدار دوستانه از همان ابتدا جذاب شروع شد و هائیتی پس از چند زنگ خطر جدی، موفق شد در دقیقه ۱۱ توسط روبن پروویدنس قفل دروازه‌ها را باز کند؛ جایی که این مهاجم با یک ضربه چیپ تماشایی از زاویه‌ای بسته، توپ را از بالای سر الکس پاولسن که از خط دروازه بیرون آمده بود، عبور داد.

با این حال، نیوزیلند اجازه نداد این شروع تلخ انگیزه‌اش را کور کند و پس از دریافت گل، با خلق چند موقعیت پیاپی واکنش محکمی نشان داد. یکی از چشم‌نوازترین فرصت‌های گلزنی که نصیب سفیدپوشان شد، ضربه آکروباتیک و برگردان کریس وود بعد از ارسال یک کرنر بود که جانی بلاسید، دروازه‌بان هائیتی، توپ را دقیقا روی خط دروازه مهار کرد.

در ادامه، تیم پین که به واسطه فضای مجازی به ستاره این روزها تبدیل شده، در متن یکی از جنجالی‌ترین صحنه‌های مسابقه قرار گرفت. این مدافع پس از تعقیب یک پاس چیپ عمقی در پشت مدافعان هائیتی، توسط جانی بلاسید، سنگربان حریف متوقف شد اما داور مسابقه علی‌رغم اعتراض‌های شدید او، اعتقادی به پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد. این صحنه مشکوک به پنالتی، آغازگر بهترین بازه زمانی نیوزیلند در این مسابقه بود؛ چرا که آن‌ها در بخش اعظمی از نیمه اول مالکیت توپ را در اختیار داشتند و روی ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک نشان دادند. اوج این حملات و بهترین شانس گلزنی سفیدپوشان در دقیقه ۳۳ رقم خورد، جایی که ضربه سر دقیق مارکو استامنیچ با واکنش تماشایی جانی بلاسید دور شد تا هائیتی برتری ۱ بر صفر خود را تا پایان نیمه اول حفظ کند.

تغییرات گسترده و آتش‌بازی هائیتی در نیمه دوم

دارن بازلی، سرمربی سفیدپوشان نیوزیلند، در ابتدای نیمه دوم دست به تغییرات گسترده‌ای زد و به بازیکنان نیمکت‌نشین خود فرصت بازی داد. اما این تغییرات در ترکیب تیم هم نتوانست مانع از دو برابر شدن اختلاف توسط هائیتی در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم شود؛ لنی جوزف در دقیقه ۵۱ روی یک پاس دقیق صاحب توپ شد و پس از عبور از میان مدافعان سردرگم نیوزیلند، گل دوم هائیتی را با خونسردی به ثمر رساند. اوضاع برای نیوزیلند در شروع نیمه دوم هر لحظه بدتر و وخیم‌تر شد و هائیتی در دقیقه ۶۲ توسط ضربه سر فرانتزدی پیروت به گل سوم دست یافت تا سقف ورزشگاه چیس در میامی از تشویق بی‌امان هواداران به لرزه درآید.

تعویض‌های بعدی دارن بازلی برای دمیدن روحی تازه در کالبد نیوزیلند نیز فایده‌ای نداشت و کوچک‌ترین رخنه‌ای در خط دفاعی مستحکم هائیتی ایجاد نکرد تا این تیم کارائیبی با اعتماد به نفس بیشتری به کار خود ادامه دهد. هائیتی در نهایت در دقیقه ۸۷ گل چهارم و تیر خلاص را توسط دوک لاکروا شلیک کرد؛ ضربه کات‌دار و تماشایی او از پشت محوطه جریمه، پیروزی مقتدرانه این تیم را در فورت لادردیل تثبیت کرد.

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