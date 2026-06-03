موراتا و همسرش دوباره آشتی کردند!

به گزارش ایلنا، آلیس کامپلو، مدل و اینفلوئنسر ایتالیایی، و آلوارو موراتا، مهاجم اسپانیایی، بار دیگر زندگی مشترک خود را از سر گرفته‌اند.

این خبر نخستین بار توسط خاوی دِ اویوس، روزنامه‌نگار اسپانیایی، منتشر شد. او پس از مشاهده تصویری از این زوج در ورزشگاه متروپولیتانو مادرید، جایی که برای تماشای کنسرت بد بانی حضور داشتند، از نزدیکان موراتا درباره وضعیت رابطه آن‌ها پرس‌وجو کرد.

در این مراسم، کوکه، کاپیتان اتلتیکومادرید، و همسرش نیز در کنار موراتا و کامپلو حضور داشتند؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره آشتی دوباره این زوج را افزایش داد.

براساس گزارش منتشرشده، اطرافیان موراتا تأیید کرده‌اند که او مدتی است بار دیگر با همسرش در ارتباط است و روند آشتی میان آن‌ها آغاز شده است. مهاجم کنونی تیم کومو ایتالیا نیز در گفت‌وگو با این خبرنگار بازگشت به زندگی مشترک با کامپلو را تأیید کرده است.

دِ اویوس در این باره گفت: «موراتا به من گفت که آن‌ها تصمیم گرفته‌اند یک فرصت دیگر به رابطه‌شان بدهند. او معتقد است نمی‌تواند بدون آلیس زندگی کند و همواره از او به عنوان زن زندگی‌اش و مادر فرزندانش یاد می‌کند.»

این خبرنگار همچنین افزود: «موراتا بارها تأکید کرده که حتی در دوران جدایی نیز آلیس را زن زندگی خود می‌دانسته است. آن‌ها خانواده‌ای زیبا دارند و همین مسئله یکی از دلایل اصلی تلاششان برای حفظ این زندگی مشترک بوده است.»

در ادامه، آلیس کامپلو نیز با انتشار پیامی در فضای مجازی به طور غیرمستقیم این خبر را تأیید کرد. او در واکنش به انتشار این خبر نوشت: «از مهربانی، احترام و درک متقابل خوشحالم. وقتی کارها با محبت و احترام انجام شوند، همیشه نتیجه مثبتی به همراه خواهند داشت. همچنین از تمام پیام‌های محبت‌آمیز افرادی که از خوشحالی ما خوشحال شده‌اند، سپاسگزارم.»

موراتا و کامپلو در ژوئن ۲۰۱۷ در شهر ونیز ایتالیا با یکدیگر ازدواج کردند. این زوج چهار فرزند دارند؛ دوقلوهایشان، الساندرو و لئوناردو، در سال ۲۰۱۸ متولد شدند. ادواردو در سال ۲۰۲۰ به دنیا آمد و در سال ۲۰۲۳ نیز نخستین دختر خانواده با نام بلا متولد شد.

آن‌ها در اوت ۲۰۲۴ از جدایی خود خبر دادند اما چند ماه بعد بار دیگر آشتی کردند. با این حال، بحران‌های خانوادگی ادامه یافت و در ژانویه ۲۰۲۶ بار دیگر از پایان رابطه خود خبر دادند؛ جدایی‌ای که حتی گفته می‌شد وارد مراحل قانونی طلاق شده است.

موراتا در آن مقطع گفته بود: «ما هنوز یکدیگر را دوست داریم اما در بسیاری از مسائل نمی‌توانیم به درک مشترک برسیم.»

اکنون به نظر می‌رسد این زوج پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های متعدد، تصمیم گرفته‌اند بار دیگر برای حفظ زندگی مشترک خود تلاش کنند.

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