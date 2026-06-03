رئال در آستانه خانهتکانی بزرگ: ستارههای جدید میآیند
در حالیکه رقابتهای انتخاباتی ریاست باشگاه رئال مادرید وارد روزهای پایانی خود شده، منابع نزدیک به فلورنتینو پرز از برنامهای گسترده برای بازسازی تیم خبر میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، در شرایطی که انریکه ریکلمه، رقیب انتخاباتی فلورنتینو پرز، طی روزهای اخیر از برخی چهرههای مدنظر خود برای پروژه آینده رئال مادرید رونمایی کرده، مدیران نزدیک به رئیس کنونی باشگاه همچنان سیاست همیشگی خود را در پیش گرفتهاند و ترجیح میدهند با حداکثر محرمانگی برنامههایشان را دنبال کنند.
در روزهای گذشته نامهایی چون رودری برای تقویت خط میانی و رائول گونزالس برای تصدی سمت مدیر ورزشی از سوی ریکلمه مطرح شدهاند. همچنین شایعاتی درباره احتمال جذب ارلینگ هالند نیز به گوش میرسد؛ هرچند انتقال ستاره نروژی منچسترسیتی به رئال مادرید به دلیل جایگاه او در یکی از رقبای اصلی کهکشانیها در فوتبال اروپا، بسیار پیچیدهتر از سایر گزینهها ارزیابی میشود.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که فلورنتینو پرز نیز از مدتها قبل روی پروژهای گسترده برای بازسازی ترکیب تیم کار میکند؛ پروژهای که گفته میشود حداقل پنج تغییر مهم در ساختار تیم به همراه خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مدیران باشگاه در نظر دارند کادرفنی جدیدی را معرفی کرده و چند بازیکن سرشناس را نیز به خدمت بگیرند. فلورنتینو پرز در دیدار اخیر خود با هواداران در شهر تولدو نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ستارههای جدیدی به تیم اضافه خواهند شد. میدانیم در چه پستهایی نیاز به تقویت داریم و این بازیکنان فصل آینده پیراهن رئال مادرید را بهتن خواهند کرد.»
بازسازی خط دفاعی در اولویت
به نظر میرسد مهمترین هدف مدیران رئال مادرید، تقویت خط دفاعی و همچنین ایجاد تغییراتی در خط میانی باشد. خروج دنی کارواخال و داوید آلابا از جمع بازیکنان رئال قطعی شده و در عین حال وضعیت جسمانی بازیکنانی مانند ادر میلیتائو و فرلان مندی نیز نگرانیهایی را در باشگاه ایجاد کرده است.
در این میان، نام ابراهیما کوناته، مدافع فرانسوی لیورپول، بیش از سایر گزینهها مطرح شده است. گفته میشود قرارداد این بازیکن به پایان رسیده و او به عنوان بازیکن آزاد در دسترس خواهد بود؛ رویکردی که در سالهای اخیر بارها مورد توجه مدیران رئال مادرید قرار گرفته است.
نیاز به خلاقیت بیشتر در میانه میدان
خط میانی نیز یکی از موضوعات مهم مورد بحث در والدبباس بوده است. مدیران باشگاه معتقدند در کنار بازیکنان فیزیکی و جنگندهای همچون اورلین شوامنی، فدریکو والورده و ادواردو کاماوینگا، تیم به هافبکهایی خلاقتر نیاز دارد تا بتوانند تنوع بیشتری به بازی رئال ببخشند.
یک منبع نزدیک به باشگاه در این باره گفته است: «برخی پستها به شکل قابل توجهی تقویت خواهند شد.»
اعتماد به مهاجمان فعلی
در خط حمله اما شرایط متفاوت است. با بازگشت اندریک، مدیران باشگاه همچنان اعتقاد دارند رئال مادرید از مجموعهای از بهترین مهاجمان جهان بهره میبرد و مشکل اصلی، پیدا کردن فرمول مناسب برای استفاده از تواناییهای این بازیکنان است.
در گزارش مارکا آمده است که ژوزه مورینیو با احتمال بسیار زیاد هدایت رئال مادرید را برعهده خواهد گرفت و یکی از مهمترین وظایف او، ایجاد هماهنگی میان ستارههای هجومی تیم خواهد بود.
ستارههای جدید پس از انتخابات؟
منابع نزدیک به باشگاه تأکید کردهاند که «بازیکنان سطح اول» به رئال مادرید خواهند پیوست. با این حال، برنامه مدیران باشگاه این است که در صورت پیروزی فلورنتینو پرز در انتخابات پیشرو، نام اکثر خریدهای جدید پس از برگزاری رأیگیری اعلام شود.
یک منبع در باشگاه در پایان گفت: «در ۲۶ سال گذشته همواره تلاش کردهایم بهترین بازیکنان را برای هر پست جذب کنیم. این فلسفه رئال مادرید بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.»