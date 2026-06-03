شاید این یک نشانه خوب برای من باشد
ادعای بزرگ هری کین برای فتح توپ طلا و دفاع تمامقد از توخل
هری کین، فوقستاره انگلیسی بایرن مونیخ، پس از پشت سر گذاشتن یک فصل فوقالعاده، خود را یکی از شانسهای اصلی کسب جایزه معتبر توپ طلا دانست و همزمان به دفاع از توماس توخل در برابر انتقادهای اخیر پرداخت.
به گزارش ایلنا، هری کین، ستاره ۳۲ ساله و انگلیسی بایرن مونیخ، در گفتگو با نشریه اکیپ فرانسه اعلام کرد: «با توجه به جامهایی که در این فصل به دست آوردم و گلهایی که به ثمر رساندم، قطعاً در کورس رقابت برای توپ طلا خواهم بود.» کاپیتان تیم ملی انگلستان در ادامه صحبتهای خود افزود: «بهویژه اگر تیم ملی انگلستان بتواند در جام جهانی به مقام قهرمانی دست یابد، میتوان تصور کرد که این جایزه ارزشمند به یک بازیکن انگلیسی تعلق خواهد گرفت.»
وی در مورد مدعیان این عنوان گفت: «پیش از آغاز این مسابقات، من، مایکل اولیس، بازیکنان حاضر در فینال لیگ قهرمانان اروپا و خودم را به عنوان شانسهای اصلی و مدعیان کسب این جایزه میدانستم. اما من از آن دسته بازیکنانی نیستم که ادعا کنم شایسته دریافت توپ طلا هستم؛ بلکه ترجیح میدهم نمایشها و عملکردم در درون زمین فوتبال به جای من صحبت کنند.»
مراسم اهدای جایزه توپ طلا در تاریخ ۲۶ اکتبر در شهر لندن برگزار خواهد شد. مهاجم درخشان باواریاییها در این باره گفت: «شاید این موضوع یک نشانه خوب برای من باشد. برنده شدن این جایزه بزرگ در زادگاه و شهر خودم، این افتخار را برای من به شدت خاطرهانگیزتر خواهد کرد.»
کاپیتان سه شیرها با اشاره به ثبت آمار شگفتانگیز ۶۱ گل رسمی در پیراهن بایرن مونیخ تایید کرد: «این یک آمار کاملاً دیوانهکننده و باورنکردنی است. زمانی که شما مرز ۶۰ گل را در یک فصل پشت سر میگذارید، وارد همان سطح و اتمسفر فوقالعادهای میشوید که سالها در انحصار لیونل مسی و کریستیانو رونالدو قرار داشت؛ فوقستارههایی که ارقام و آمار گلزنی آنها در گذشته برای من کاملاً دور از دسترس و دستنیافتنی به نظر میرسید.»
امیدواری بزرگ کین به توخل در جام جهانی
هری کین باور دارد که رسیدن به افتخار و موفقیت نهایی در این دوره از جام جهانی کاملاً امکانپذیر و در دسترس است و در این باره گفت: «جاهطلبی و هدف بزرگ ما بدون شک کسب عنوان قهرمانی است و این موضوع باید هدف نهایی تیم ما باشد. ما به خوبی میدانیم که مسیر بسیار سخت و دشواری را در پیش داریم، اما فراموش نکنید که در سالهای اخیر بارها به کسب این افتخار نزدیک شدهایم.» تیم ملی انگلستان از سال ۱۹۶۶ تاکنون موفق به بالا بردن جام قهرمانی در این مسابقات نشده است.
مهاجم اول تیم ملی انگلستان همچنین علیرغم انتقادهای اخیر رسانهها از توماس توخل به دلیل انتخابهای بحثبرانگیز و جنجالیاش در لیست بازیکنان، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به این سرمربی آلمانی ابراز داشت و تصریح کرد: «من در دوران حضورم در بایرن مونیخ، عاشق شخصیت او، ایدههای تاکتیکیاش برای تیم و روشی بودم که مرا در زمین به بازی میگرفت. به نوعی میتوان گفت که او اکنون متدها و روشهای مربیگری خود را به طور کامل به تیم ملی منتقل کرده است.»